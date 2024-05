Vite, le Dji Mini 3 passe à son prix le plus bas pour les French Days, profitez-en !

Durant les French days, Amazon casse le prix de nombreux produits high-tech. Vous cherchez un drone pour des prises de vue aérienne ? C’est le bon moment de craquer pour le Dji Mini 3. Il est proposé à son prix le plus bas, à savoir 369 € au lieu de 469 €. Un bon plan à ne pas manquer…

Il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter des offres des French Days ! Du 30 avril au 7 mai seulement, vous pouvez vous équiper à tarif réduit grâce aux promotions proposées par les différents sites de e-commerce. Déjà en promotion à 379 € sur Amazon, le Dji Mini 3 voit son prix chuter de nouveau pour arriver à seulement 369 €. C’est le meilleur prix disponible pour ce drone avec une radiocommande standard sans écran.

Pour 499 € au lieu de 629 €, vous pouvez aussi acheter la version avec une radiocommande dotée d’un écran (DJI RC). Profitez-en vite pour ne pas prendre pas le risque de passer à côté de ces belles remises.

Le Dji Mini 3 est un drone d’entrée de gamme qui pèse moins de 250 grammes. Mais ne vous fiez pas à son petit prix. Ce petit bijou est capable de fournir des vidéos en 4K/30 ips HDR. Et comme il est classé dans la catégorie C0, vous pouvez le piloter sans avoir besoin de faire des démarches administratives spécifiques. Vous pouvez même survoler des personnes. C’est une excellente alternative pour faire de belles images sans vous casser la tête.

Ce modèle est capable de résister à des vents de 38 km/h (niveau 5) et profite d’une belle autonomie maximale de 38 minutes. La transmission vidéo peut atteindre les 10 km donc vous pouvez l’envoyer assez loin sans avoir peur de perdre le signal.

Enfin, le Dji Mini 3 vous permet de faire des vidéos horizontales et verticales. Et, même s’il ne dispose pas d’une détection d’obstacle, il propose un coup de pouce au pilotage avec le mode QuickShots. Vous avez ainsi une aide pour faire des prises de vue époustouflantes parmi différents modèles de vol dynamiques.

