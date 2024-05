Apple iPad Air 6 pas cher : où acheter les tablettes de 11 et 13 pouces au meilleur prix ?

L’iPad Air 6 fait sa grande entrée dans la famille des tablettes de la marque à la pomme. Annoncé lors de la keynote Apple « Let Loose » ce 7 mai 2024, ce nouveau modèle est maintenant disponible en 11 et 13 pouces. L’iPad Air 6 M2 vous fait de l’oeil ? On vous dit où l’acheter au meilleur prix.

Acheter l'iPad Air 6 11 et 13 pouces sur la Fnac à partir de 719 €

Acheter l'iPad Air 6 11 et 13 pouces sur Darty à partir de 719 €

Acheter l'iPad Air 6 11 et 13 pouces sur Boulanger à partir de 719 €

Acheter l'iPad Air 6 11 et 13 pouces sur Amazon à partir de 719 €

Ça y est, la sortie de l’iPad Air 6ème génération est actée ! Apple a profité de sa keynote qui s’est tenue ce 7 mai pour présenter sa nouvelle tablette. Son apparence change peu car, en dehors de la webcam qui a été déplacée sur le côté de l’appareil, le design reste plus ou moins le même. C’est surtout à l’intérieur qu’il y a une grande évolution puisque que cette sixième génération d’iPad Air est dorénavant propulsée par la puissante puce M2. En plus d’être bien plus performante que ses prédécesseurs, cette tablette dispose d’une nouvelle taille d’écran de 13 pouces qui s’ajoute au modèle de 11 pouces. L’espace de stockage minimum passe lui à 128 Go (contre 64 Go auparavant) et va jusqu’à 1 To.

L’iPad Air 6 est disponible en 4 coloris : Gris sidéral, Bleu, Mauve et Lumière Stellaire. Par ailleurs, vous avez la possibilité de choisir entre un modèle Wi‑Fi seul ou Wi-Fi + Cellular. Vous pouvez obtenir le modèle de 11 pouces à partir de 719 € avec un espace de stockage de 128 Go. Si vous souhaitez la tablette avec un plus grand écran, la version de 13 pouces de 128 Go est affichée à partir de 969 €.

Voici tous les tarifs disponibles pour l’iPad Air 6 avec un écran 11 pouces :

128 Go à 719 € (Wi-Fi) ou 889 € (Wi-Fi + Cellular)

à 719 € (Wi-Fi) ou 889 € (Wi-Fi + Cellular) 256 Go à 849 € (Wi-Fi) ou 1019 € (Wi-Fi + Cellular)

à 849 € (Wi-Fi) ou 1019 € (Wi-Fi + Cellular) 512 Go à 1099 € (Wi-Fi) ou 1269 € (Wi-Fi + Cellular)

à 1099 € (Wi-Fi) ou 1269 € (Wi-Fi + Cellular) 1 To à 1349 € (Wi-Fi) ou 1519 € (Wi-Fi + Cellular)

Voici tous les tarifs disponibles pour l’iPad Air 6 avec un écran 13 pouces :

128 Go à 969 € (Wi-Fi) ou 1139 € (Wi-Fi + Cellular)

à 969 € (Wi-Fi) ou 1139 € (Wi-Fi + Cellular) 256 Go à 1099 € (Wi-Fi) ou 1269 € (Wi-Fi + Cellular)

à 1099 € (Wi-Fi) ou 1269 € (Wi-Fi + Cellular) 512 Go à 1349 € (Wi-Fi) ou 1519 € (Wi-Fi + Cellular)

à 1349 € (Wi-Fi) ou 1519 € (Wi-Fi + Cellular) 1 To à 1599 € (Wi-Fi) ou 1769 € (Wi-Fi + Cellular)

iPad Air 6 (2024) : quelles sont les caractéristiques des tablettes Apple ?

La principale nouveauté des iPad Air 6 est l’arrivée de la puce M2, bien plus puissante que la M1. La rapidité du CPU est boostée de 15 % mais aussi de 25 % pour le GPU. Par ailleurs, vous obtenez 50 % de bande passante mémoire de plus que la génération précédente. Vous pouvez ainsi laisser libre cours à votre créativité et jouer à des jeux particulièrement exigeants sans avoir peur d’être freiné dans vos actions. L’efficacité énergétique est également améliorée pour vous offrir une autonomie d’une journée entière.

Ce nouvel iPad Air embarque également un sublime écran Liquid Retina anti-reflet. La version de 11,1 pouces profite d’une résolution de 2 360 x 1 640 pixels à 264 ppp contre 2 732 x 2 048 pixels pour celle de 12,9 pouces. Avec son plus grand écran, le modèle de 13 pouces vous offre 30% de surface d’affichage de plus que le modèle 11 pouces.

Pour la partie photo, l'iPad Air 6 dispose d'un capteur grand-angle de 12 MP qui permet des enregistrements vidéo 4K jusqu’à 60 i/s. À l'avant, on retrouve un capteur d'une définition de 12 MP également. Grâce à la technologie Cadre centré, pendant une visioconférence, vous restez automatiquement au centre de l’image même si vous bougez.

Enfin, l’iPad Air 6 est compatible avec le Wi‑Fi 6E ultra‑rapide. Vous pouvez également choisir un modèle qui dispose en plus d’une connexion cellulaire 5G.