Xiaomi Mi 11 : comment suivre en direct le lancement en France ?

Xiaomi s'apprête à lancer le Mi 11 en France. Lors d'une conférence retransmise en direct ce lundi 8 février 2021, la marque chinoise devrait aussi annoncer deux nouvelles déclinaisons de son nouveau smartphone phare, les Mi 11 Pro et Mi 11 Lite. Dans la foulée, Xiaomi présenterait aussi un nouveau téléviseur 4K et une trottinette électrique conçue avec Mercedes-AMG Petronas F1. On vous explique comment suivre la conférence en ligne ci-dessous.

Le 28 décembre dernier, Xiaomi a annoncé l'arrivée du Mi 11 sur le marché chinois lors d'une conférence. Le smartphone est notamment équipé d'un SoC Snapdragon 888, d'un écran 120 Hz OLED avec une définition 2K, d'une batterie de 4600 mAh avec recharge rapide 55W et d'un triple capteur photo de 108 mégapixels. Sauf surprise, la version internationale qui sera vendue en Europe sera identique à la variante commercialisée en Chine. Il s'agit donc du premier smartphone avec Snapdragon 888 à arriver sur le marché européen.

Comme confirmé par la marque, Xiaomi annoncera la sortie du Mi 11 en Europe lors d'une conférence en ligne ce lundi 8 février 2021 à 13h. La firme dévoilera le prix et la date de disponibilité du terminal en Europe, et notamment en France. Les dernières fuites tablent sur un prix de départ de 799 euros sur le vieux continent. Sans surprise, la firme chinoise doit se contenter d'une présentation exclusivement en ligne, pandémie oblige. Le direct sera retransmis sur YouTube (voir la vidéo ci-dessous), Facebook, Twitch, et Twitter.

Quand et comment suivre la conférence Xiaomi du lundi 8 février 2021 ?

Quand a lieu la conférence du Xiaomi Mi 11 : lundi 8 février 2020

: lundi 8 février 2020 À quelle heure le live va-t-il commencer : à 13h00 (heure française)

: à 13h00 (heure française) Comment suivre le live de Xiaomi : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste en dessous

: ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste en dessous Combien de temps va durer le live : plus ou moins une heure

Que faut-il attendre de la conférence de Xiaomi ?

En plus du Mi 11 standard, Xiaomi devrait aussi dévoiler deux autres versions du smartphone : un Mi 11 Pro et un Mi 11 Lite. Selon les fuites, l'édition Pro se distinguera notamment grâce à une recharge filaire rapide de 120W, un zoom numérique 120x et une batterie de 5000 mAh. Vu les tarifs affichés par la marque depuis quelques mois, on peut s'attendre à ce que le prix du Mi 11 Pro en Europe s'approche des 1000 euros.

De son côté, le Mi 11 Lite s'annonce comme une version plus abordable, mais moins performante, du smartphone. Cette variante embarquerait un écran de 6,81″ QHD+ 120 Hz, un processeur Snapdragon 755G milieu de gamme, un capteur 64 MP, une technologie de recharge rapide 33W, une batterie de 4150 mAh ainsi qu'un zoom périscopique 5x. Pour l'heure, on ignore encore tout de son prix.

Ce n'est pas tout. D'après les dernières rumeurs relayées par 91Mobiles, Xiaomi profiterait aussi de la conférence pour lever le voile sur un téléviseur 4K, le Mi QLED 4K. Selon les fuites, il s'agit d'un téléviseur Mi TV 5 Pro construit autour d'un écran 4K de 75 pouces. Il tire son épingle du jeu grâce à ses bordures ultra fines de 5,9 mm (un ratio d'écran de 97%), la compatibilité HDR10+, deux haut-parleurs stéréo de 8W et un chipset Amlogic couplé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Xiaomi intègre l'assistant vocal de Google pour permettre aux utilisateurs de commander le téléviseur à la voix. Le tarif européen de la télévision tournerait autour des 12 000 euros.

Enfin, Xiaomi ponctuerait la conférence du 8 février 2021 avec l'annonce d'une nouvelle trottinette électrique, la Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition. Comme son nom l'indique, cette trottinette a été développée avec la participation de Mercedes-AMG Petronas F1, une célèbre écurie de formule 1. Néanmoins, la trottinette reprend les codes esthétiques des autres trottinettes à succès de la marque chinoise. Xiaomi mise d'ailleurs sur un design pliable qui permet aux utilisateurs de transporter aisément la trottinette, dans un sac ou sous le bras. Côté performances, elle promet de grimper à 25 km/h grâce à un moteur de 300 W et d'offrir une autonomie maximale de 45 km avec une seule recharge. L'autonomie est confiée à une batterie de 12 400 mAh, offrant une charge complète en 8-9 heures, note 91 Mobiles. Elle sera vendue entre 700 et 800 euros.

Rendez-vous est donc pris à 13h00 pétantes ici même pour suivre avec nous la conférence de Xiaomi consacrée au Mi 11. En attendant, n’hésitez pas à laisser un petit commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous attendez cette conférence.