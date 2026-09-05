Silo saison 4 : Apple TV dévoile enfin les premières images de l’ultime saison

La série post-apocalyptique d’Apple TV s’apprête à tirer sa révérence. La plateforme de streaming s’apprête en effet à diffuser la quatrième et dernière saison de Silo, qui se dévoile à l’occasion d’un nouveau trailer.

Toutes les bonnes choses ont une fin. Et même les meilleures séries ne sont pas épargnées par le célèbre adage. On pense par exemple à l’excellente Stranger Things de Netflix, qui s’est arrêtée à la saison 5. Celle-ci revient bientôt, mais pas comme vous l’imaginez. D’ailleurs, en 2023, la célèbre plateforme de streaming a annulé pas moins de 4 séries. Quelques années plus tard, Disney a annulé en catastrophe The Acolyte, qui a pourtant été un succès d’audience. Et la liste continue.

Parmi les nombreuses séries annulées, on retrouve également Lockwood & Co., qui a tiré sa révérence après une seule saison de seulement 8 épisodes. C’est également le cas de la série Wonder Man de Disney+, qui n’a pas eu droit à une deuxième saison, pour le plus grand malheur des fans.

Silo saison 4 : Apple TV prépare une clôture en beauté

Et c’est donc cette fois au tour de la série Silo d’Apple TV, dont la première saison a vu le jour en 2023. Celle-ci est une série de science-fiction dystopique, dans laquelle plusieurs milliers de personnes sont enfermées dans un immense bunker souterrain, le Silo. Cet univers rappelle fortement celui de Fallout. D’ailleurs, ce dernier a également eu droit à une série Prime Video, dont certains épisodes sont disponibles gratuitement sur YouTube.

À son lancement, Apple a diffusé gratuitement le premier épisode de la série Silo sur Twitter (désormais X). Peu de temps après, Silo a eu droit à une saison 2. Plus tôt cette année, Apple TV annonçait la date de sortie de Silo saison 3, la diffusion du dernier épisode ayant eu lieu hier, vendredi 4 septembre 2026.

Et ce sera bientôt au tour de l’ultime saison de la série, dont on connaît déjà la date de sortie. Autre bonne nouvelle à ce soir, Apple TV vient de dévoiler un « sneak peek » de Silo saison 4. Celui-ci donne plusieurs indices, l’administrateur du complexe indiquant que les habitants du Silo ont « le droit d’entendre la vérité ».

La quatrième et dernière saison de Silo semble donc réserver bien des surprises. Il faudra toutefois se montrer patient, la diffusion de Silo saison 4 étant fixée au 9 juillet 2027.