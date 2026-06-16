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Stranger Things saison 5 revient bientôt, mais pas comme l’imaginez

Décidément, difficile de dire adieu à la série Netflix Stranger Things. Surtout quand il y a du “nouveau” concernant son ultime saison 5. L'occasion pour les fans de prolonger le plaisir.

Stranger Things saison 5

Rarement une série aura autant marqué les esprits. Depuis la diffusion de son premier épisode en juillet 2016 sur Netflix, Stranger Things a su rassembler une communauté de fans jusqu'à son dénouement le 31 décembre 2025. Environ 10 ans d'aventures et une page qui se tourne. Ou presque.

L'univers des frères Duffer est loin d'avoir tout dévoilé et de nombreux projets annexes le prolonge. De la série d'animation Stranger Things : Tales From ’85, qui aura droit à une saison 2 en 2027, à la pièce de théâtre Stranger Things : The First Shadow, il y a de quoi faire.

Et ce n'est pas fini. Voilà que la saison 5 de Stanger Things va refaire parler d'elle dans peu de temps. S'agit-il du fameux épisode secret imaginé dans la théorie du “Conformity Gate” ? Non, mais ça ne rend pas la sortie moins intéressante pour autant.

Stranger Things n'en a pas encore terminé avec sa saison 5

Le 14 juillet 2026 sort le livre Stranger Things : The Complete Scripts, Season 5. C'est en toute logique le dernier de la série, de tels ouvrages étant parus pour chacune des saisons précédentes. Comme son nom l'indique, il s'agit de la retranscription des scripts des épisodes, à laquelle s'ajoutent des notes des réalisateurs. L'occasion d'en apprendre plus sur leurs intentions en amont du tournage et de découvrir la saison 5 sous un autre jour.

Lire aussi – La série The Boroughs fait-elle partie de l’univers de Stranger Things ? Les créateurs répondent aux fans

Stranger Things : The Complete Scripts, Season 5 est déjà disponible en précommande sur la plupart des sites de vente en ligne. Uniquement en anglais, l'ouvrage est affiché à un peu plus de 27 euros, hors frais de livraison. Vous n'en avez toujours pas assez ? Alors il reste le mystérieux spin-off confirmé par les Duffer. Il mettra en scène un tout nouveau casting et se basera sur la scène du dernier épisode de Stranger Things où (attention, spoiler) Henry Creel trouve un étrange caillou incandescent dans une mallette.


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