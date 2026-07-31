Wonder Man : Disney+ dit finalement non à une saison 2, la série est annulée

Alors que Disney+ avait donné le feu vert à une deuxième saison de Wonder Man, nous venons d’apprendre que cette dernière vient d’être annulée. Difficile de savoir si l’on retrouvera Simon Williams dans d’autres projets du MCU.

C’est un véritable ascenseur émotionnel pour les fans de la série et l’équipe de production. En début d’année, Disney+ diffuse la première saison de Wonder Man, une curiosité dans le MCU qui s’intéresse à un personnage très apprécié mais relativement méconnu. Alors que l’on ne s’attendait pas vraiment à un franc succès, le projet est extrêmement bien accueilli par la critique, qui lui accorde un joli score de 91% sur Rotten Tomatoes.

Rassuré par cet engouement, Disney+ annonce alors qu’une deuxième est en production. Tout va pour le mieux pour Yahya Abdul-Mateen II et Ben Kingsley, le génial duo d’acteurs à l’écran. Mais tout a volé en éclat hier lorsque Variety, généralement très bien informé sur les petits secrets de Hollywood, dévoile que cette deuxième saison, et avec elle l’ensemble de la série, a finalement été annulée par le géant du divertissement.

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Faux espoirs pour Wonder Man qui n’aura pas de saison 2

La nouvelle a ensuite été confirmée par Yahya Abdul-Mateen II sur son compte Instagram. “On vient d’apprendre que Wonder Man ne reviendra pas pour la saison 2. (Et si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez !)”, écrit-il, avant de poursuivre, philosophe : “C’est la vie, pas vrai ? Tout finira par s’arranger. Je tenais à remercier tous ceux qui ont regardé la série, qui l’ont appréciée et qui ont fait savoir d’une manière ou d’une autre qu’ils l’avaient appréciée.”

Disney n’a pas encore communiqué officiellement sur la chose. Nous ne savons pas encore exactement pourquoi cette décision a été prise. Elle n’est pour autant malheureusement pas très surprenante. Rares sont les séries Marvel à avoir survécu à leur première saison, que celles-ci prévoyaient ou non de poursuivre avec d’autres épisodes. Reste désormais à savoir si Simon Williams aura sa place dans le MCU, comme ce devait être le cas initialement.