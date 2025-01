Disney+ : annulée en catastrophe, la série The Acolyte a pourtant été un succès d’audience

Très mal reçue, la saison 1 de The Acolyte peut être considéré comme un carton d'audience pour Disney+. Mais il n'y a pas de quoi envisager une saison 2 pour l'instant.

C'est un euphémisme de dire que The Acolyte n'a pas été le genre de série que les fans de Star Wars attendaient. Côté presse, elle n'a pas été particulièrement bien reçue par la critique. Et les téléspectateurs ne se sont pas montrés plus enthousiastes. The Acolyte récolte une moyenne pondérée de 4,2/10 sur IMDb et une moyenne non pondérée de 3,8/10. 43,5 % des contributions sur la plateforme lui attribuent la note de 1, la série ayant été la cible de review bombing, en partie pour sa dimension woke.

Conséquence de cette réception violente, couplée à un budget de production important, The Acolyte n'aura pas de saison 2. Ce choix n'était clairement pas prévu, la saison 1 terminant sur un cliffhanger et laissant les quelques personnes qui ont apprécié le show sur leur faim. Sur le réseau social X (Twitter), le hashtag #RenewTheAcolyte (Renouveler The Acolyte) est même monté en tendance ces derniers jours.

The Acolyte est un succès d'audience sur Disney+

Car un motif d'espoir vient d'apparaître pour ceux qui croient encore au retour de la série. Nous venons en effet d'apprendre par un rapport de Luminate Data, relayé par Deadline, que The Acolyte a été la seconde production la plus visionnée en 2024 sur Disney+. Au total, elle aurait été streamée pendant environ 2,7 milliards de minutes.

Seule la série Percy Jackson et les Olympiens a fait mieux, avec un cumul de 3 milliards de minutes. Mais cette dernière est sortie en décembre 2023 et a donc eu toute l'année 2024 pour atteindre cette performance. De son côté, The Acolyte a été rendue disponible à l'été 2024 et a donc bénéficié de deux fois moins de temps pour réaliser son score sur l'année dernière. Bref, The Acolyte a cristallisé les reproches et les accusations, mais il s'agit tout de même d'un carton d'audience.

Ces données vont-elles inciter Disney+ à revoir sa copie ? Sans doute pas, tant la série a suscité la haine et le mépris. On sait que la firme de Mickey tient plus que tout à son image.

