Apple TV annonce la date de sortie de Silo saison 3, découvrez le trailer

Quand pourra-t-on voir la saison 3 de Silo, l'une des séries les plus populaires d'Apple TV ? On a désormais la réponse, et un trailer vidéo en prime.

“La vérité va éclater au grand jour.” Apple TV a publié un premier trailer d'une durée d'un peu moins d'une minute et a communiqué la date de sortie de la saison 3 de Silo. C'est le 3 juillet 2026 que l'on pourra retrouver l'excellente série postapocalyptique portée par Rebecca Ferguson sur nos écrans. Comme à son habitude, la plateforme de vidéo à la demande ne rendra pas disponible l'entièreté de la saison d'un coup : il faudra se contenter d'un épisode par semaine.

La saison 3 de Silo comprend 10 épisodes. Nous serons donc abreuvés durant tout l'été, puisque le dernier d'entre eux sera diffusé le 4 septembre 2026. Un nouvel épisode nous attendra chaque vendredi à 9 h 00 (heure de Paris). Voici le calendrier de sortie exact des épisodes :

Épisode 1 : 3 juillet 2026

Épisode 2 : 10 juillet 2026

Épisode 3 : 17 juillet 2026

Épisode 4 : 24 juillet 2026

Épisode 5 : 31 juillet 2026

Épisode 6 : 7 août 2026

Épisode 7 : 14 août 2026

Épisode 8 : 21 août 2026

Épisode 9 : 28 août 2026

Épisode 10 : 4 septembre 2026

4 saisons pour Silo

Il a déjà été confirmé que Silo s'achèvera au terme de sa 4ᵉ saison. Cette saison 3 risque donc d'être riche en événements et de faire le pont vers le grand final de la série. Étant donné ce qu'il s'est passé en saison 2 et des premières images dévoilées par Apple TV, on peut s'attendre à une 3ᵉ saison explosive.

Pour rappel, l'intrigue se déroule dans un abri antiatomique souterrain habité par environ 10 000 personnes. Il est formellement interdit d'en sortir, pour des raisons de sécurité. Mais le personnage de Juliette remet en cause le discours des dirigeants du silo et part en quête de vérité. La saison 3 aura une particularité : des scènes du passé lointain nous en apprendront plus sur l'origine du silo.

La série ne connait pas le même engouement qu'un Severance ou même qu'un For All Mankind ou le récent Pluribus, mais reste une valeur sûre du catalogue d'Apple TV. Elle est adaptée des romans (Silo, Silo Générations et Silo Origines) de l'auteur Hugh Howey par Graham Yost, qui fait office de showrunner. Pour rappel, Apple TV est désormais disponible au sein de Prime Video.