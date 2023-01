Netflix : voici la liste de toutes les séries annulées en 2023

Comme à son habitude, le géant du streaming Netflix annule chaque année des dizaines de séries qui n’ont pas rencontré le succès attendu. 2023 ne fait déjà pas exception à la règle, puisque plusieurs séries originales ont déjà été abandonnées.

Si certaines séries originales de Netflix parviennent à faire un véritable carton et à être visionnées des milliards d’heures par les internautes du monde entier, certaines font un flop. Celles-ci sont souvent rapidement annulées par Netflix, mais il arrive aussi parfois que ce dernier abandonne des séries d’apparences assez populaires.

Netflix annule 4 séries en 2023

Alors que Mercredi, le plus gros succès du géant américain en 2022, aura bien le droit à une deuxième saison, quelques séries originales viennent déjà d’être abandonnées en 2023, alors que nous ne sommes finalement qu’au mois de janvier. Voici toutes les séries qui ont été annulées cette année.

Netflix annule la saison 2 de 1899

1899, le nouveau chef-d’œuvre des créateurs de Dark, n’aura pas fait long feu sur Netflix. Seulement quelques semaines après la sortie de la première saison en novembre dernier sur la plateforme, le géant du streaming a finalement annoncé en ce début d’année qu’il n’allait pas renouveler le drame historique pour une deuxième saison.

Pourtant, la série s’était hissée à la seconde place du classement Netflix avec 79 millions d’heures de visionnages après seulement 4 jours. Cependant, la raison de l’abandon du projet est vraisemblablement l’engagement assez limité des téléspectateurs, qui se sont visiblement rapidement lassés. Il faut dire que comme Dark, la série était loin de faire partie des plus faciles à comprendre, ce qui a probablement découragé de nombreux téléspectateurs.

Inside Job n’aura finalement pas droit à une deuxième saison

La deuxième victime de Netflix n’est autre que la série animée Inside Job. Netflix l’a annulée en janvier 2023 après une saison, alors qu'il avait déjà renouvelé la série pour une deuxième saison en juin 2022. On ne connait pas vraiment les raisons de choix.

Dead End Paranormal Park : une autre série animée qui s’arrête subitement

Alors que Dead End: Paranormal Park avait déjà eu droit à deux saisons, la série animée ne sera finalement pas renouvelée pour une troisième. Pour ceux qui voulaient connaitre la fin, bonne nouvelle. Hamish Steele, le créateur, prévoit désormais d'écrire un troisième et dernier roman graphique DeadEndia pour conclure l'histoire.

The Chair ne reviendra pas pour une saison 2

The Chair, un drame sorti à l’été 2021 avec Sarah Oh en tête d’affiche, n’aura pas non plus droit à une saison 2. Pourtant, la série semblait assez appréciée du public, avec de bonnes notes globales et un score de 85 % sur RottenTomatoes.