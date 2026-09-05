Audacity se réinvente avec sa version 4.0, et ça va plaire aux amateurs de musique

L’un des éditeurs audio les plus populaires s’améliore. Audacity vient en effet de franchir sa version 4.0, qui s’accompagne de tout un tas de nouveautés plus que bienvenues.

Dans le monde de la musique, éditer soi-même ses propres pistes devient de plus en plus rare. En effet, il ne faut pas oublier que l’intelligence artificielle vient, une nouvelle fois, changer la donne. Celle-ci permet de générer des titres de toutes pièces avec une facilité déconcertante. D’ailleurs, sur Deezer, près de 50 % des titres mis en ligne chaque jour sont générés par la machine. Et pour cause : de plus en plus de générateurs de musiques d’IA sont mis à disposition du public. On pense notamment à Suno, qui déploie un système pour vous aider à détecter les fausses chansons.

Et, malgré tout, nombreux sont les passionnés à vouloir continuer à éditer leurs pistes eux-mêmes. C’est donc là qu’intervient le vénérable Audacity, qui a vu le jour dans les années 2000. Le logiciel open source jouit d’une bonne popularité, bien que celui-ci ait été accusé d’espionner ses utilisateurs.

Passons donc au sujet du jour. Plus de 25 ans après son lancement, Audacity vient d’atteindre sa version 4.0. Celle-ci s’accompagne d’un lot considérable de nouveautés, qui devrait ravir les utilisateurs. On vous explique tout.

Audacity 4.0 : des nouveautés plus que bienvenues

Tout d’abord, Audacity 4 introduit l’enregistrement dit « en amorce ». Pour faire simple, cette fonctionnalité permet d’enregistrer de l’audio sur un segment tout en évitant d’affecter les enregistrements suivants. Côté ergonomie toujours, la nouvelle version du logiciel vous permet de modifier plusieurs clips audio simultanément. Afin de sélectionner plusieurs plages, il vous suffit désormais d’appuyer sur Maj + Entrée, rien de plus simple.

Côté format, Audacity 4.0 introduit le nouveau .aup4. Et, bonne nouvelle, celui-ci est bel et bien rétrocompatible avec les projets Audacity 3. Vous ne risquez donc pas de perdre vos précédents projets audio, ces derniers étant automatiquement transférés à l’occasion de cette mise à jour tant attendue.

Enfin, Audacity 4.0 prend désormais en charge plusieurs plugins. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment l’Audio Units sur macOS, ainsi que les Nyquist et VST3 sur Linux, macOS et Windows. La toute dernière version d’Audacity est disponible dès aujourd’hui sur GitHub.