Shark StainStriker HairPro Pet : l’excellente shampouineuse passe à petit prix en cumulant ces 2 offres

Et si vous profitiez de la rentrée pour vous lancer dans le nettoyage complet de votre maison ? En plus, l’excellente shampouineuse Shark StainStriker HairPro Pet est à prix cassé ! Vous pouvez actuellement vous l’offrir à 161,09 € seulement au lieu de 229,99 € en cumulant la promotion en cours avec le code PASN10 ! C’est un bon plan…

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Vous cherchez une shampouineuse pour nettoyer en profondeur vos tapis, votre canapé ou encore vos matelas ? La Shark StainStriker HairPro Pet a été conçu pour lessiver efficacement toutes les surfaces. Mauvaises odeurs, tâches tenaces ou encore poils d’animaux, rien ne lui résiste !

Habituellement en vente à 229,99 €, vous la trouvez actuellement en promotion à 178,99 € sur le site officiel de la marque. Mais ça n’est pas tout ! Avec le code PASN10, son prix chute encore pour arriver à 161,09 € seulement. C’est un excellent prix pour ce modèle ultra efficace !

Quelles sont les caractéristiques de la Shark StainStriker HairPro Pet ?

Vous cherchez un moyen de nettoyer efficacement les tissus de vos fauteuils ou canapé ? Vous voulez lessiver votre tapis, votre canapé, l’intérieur de votre voiture, votre moquette ou encore votre matelas ? Ce bon plan est fait pour vous !

La Shark StainStriker HairPro Pet a été conçu pour vous offrir un nettoyage en profondeur tout en évitant que les poils et les cheveux ne s’emmêlent. Grâce à la technologie HairPro Pet, ils sont aspirés de manière à éviter les éventuels bouchons. Cette shampouineuse est donc parfaitement adaptée aux propriétaires d’animaux.

La combinaison de Deep Clean Pro et OXY Multiplier vous permet d’éliminer les saletés et les mauvaises odeurs en toute simplicité. Le jet à haute pression nettoie les tâches les plus incrustées et offre un résultat optimal. Et pour une hygiène impeccable, cette shampouineuse est par ailleurs dotée de l’autonettoyage. Nul besoin de démonter l’appareil, le tuyau et l’embout restent propre après chaque utilisation.

Enfin, avec un poids de seulement 3,5 kg, vous pouvez facilement le déplacer, d’autant plus qu’il est équipé d’une poignée ergonomique.