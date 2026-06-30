Que vaut la saison 3 de Silo sur Apple TV ? Les premières critiques sont unanimes

La 3e saison de la série de science-fiction Silo arrive. En attendant, certains ont déjà pu la voir et partagent leur avis histoire de donner envie (ou non) de se plonger dans les futurs épisodes. Alors, verdict ?

silo saison 3

Petit rappel pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Silo : adaptée d'une trilogie littéraire écrite par Hugh Howey, la série diffusée sur Apple TV raconte l'histoire des habitants d'un grand espace fermé appelé silo. À la manière des abris dans l'univers de Fallout, il permet aux seuls êtres humains restants de continuer à vivre alors que le monde extérieur est devenu inhabitable suite à un mystérieux événement. En tout cas, c'est ce que tout le monde croit.

Voilà pour le résumé. Silo arrivant à sa saison 3, vous vous doutez que l'intrigue s'est largement développée depuis. Attention, nous allons spoiler quelques éléments majeurs de la saison 2, alors cessez de lire ces lignes si vous comptez regarder la série. Lors de l'épisode final de la dernière saison, Juliette Nichols (Rebecca Ferguson) part explorer l'extérieur et découvre qu'il existe d'autres silos. Elle revient finalement dans le sien, visiblement porteuse d'une révélation fracassante qu'elle n'aura pas le temps de partager.

La fin de la saison 2 introduit également une histoire parallèle prenant place dans le passé. On y suit Daniel et Helen, respectivement membre du congrès américain et journaliste d'investigation. Comme Juliette, les deux se retrouvent embarqués dans une conspiration à grande échelle dont ils ne devraient pas sortir indemnes. Conspiration en lien avec ce qui a rendu la Terre aussi inhospitalière et la construction des silos. Place maintenant à la saison 3.

Les premières critiques de Silo saison 3 sont tombées

En toute logique, l'intrigue de la 3e saison de Silo est partagée en deux lignes temporelles. D'un côté le présent, où Juliette endosse le rôle de maire du Silo tandis que sa mémoire est visiblement manipulée pour qu'elle ne se souvienne pas de ce qu'elle a vu dehors. De l'autre le passé, où Daniel et Helen naviguent comme ils peuvent à travers les machinations des personnes plus haut placées qu'eux.

Les premières critiques, par exemple celle de Collider, sont d'accord sur un point : l'intrigue se déroulant dans le passé est particulièrement bien menée, au point parfois d’éclipser celle du présent. Cela ne veut pas dire que cette dernière est inintéressante. Juliette et les personnages qui l'entourent connaissent leur lot de rebondissements.

Globalement, l'alternance entre deux époques se fait de manière naturelle, si bien que la série en devient “addictive“. N'en disons pas plus pour laisser le plaisir de la découverte. La saison 3 de Silo sera diffusée à partir du 3 juillet 2026 sur Apple TV.


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