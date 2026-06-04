Silo saison 3 : le nouveau trailer se plonge dans un passé explosif, ça promet

Nouvelle bande-annonce pour la saison 3 de l'excellente série de science-fiction Silo sur Apple TV. L'intrigue s'épaissit, mais la vérité semble n'avoir jamais été aussi proche.

Silo saison 3 trailer Apple TV

La vérité se cache dans le passé“. Le message du nouveau trailer de Silo saison 3 sur Apple TV est clair. Dans ses prochains épisodes, la série de science-fiction adaptée de la trilogie littéraire de Hugh Howey jonglera donc entre les événements ayant menés à l'utilisation des abris et ceux mettant en scène une Juliette Nichols (Rebecca Ferguson) tout juste nommée maire du silo 18. Attention, nous allons devoir spoiler quelques éléments de l'intrigue pour parler de la vidéo visible ci-dessous.

Durant la saison 2, Juliette s'est aventurée en dehors du silo. L'occasion de vérifier si le monde extérieur est apte à accueillir de nouveau l'humanité. Elle en a également profité pour visiter le silo 17, non loin du sien. À son retour, elle détient une vérité sur ces grands refuges, mais elle ne s'en souvient plus. Et pour cause : on lui prescrit des médicaments qui lui font perdre une partie de ses souvenirs. On peut d'ailleurs voir dans le trailer des éléments rappelant l'excellent film Memento, où Juliette tombe sur des messages qui lui sont adressés comme “Ne prends pas les pilules“.

Découvrez la dernière bande-annonce de Silo saison 3 sur Apple TV

C'est à la fin de la vidéo que l'on plonge dans le passé, du temps où les humains se préparaient à vivre sous terre. De nouveaux personnages font leur apparition par la même occasion. La saison 3 de Silo promet de se dérouler dans l'urgence, avec la présence d'un genre de compte à rebours et des propos parlant du temps qu'il reste aux habitants. Avant quoi ? Mystère.

Le premier épisode de la saison 3 de Silo sera diffusé sur Apple TV le 3 juillet 2027. Il y en aura 10 en tout, à raison de un par semaine. À vous de voir si vous préférez attendre le dernier pour “binge watcher” la saison d'un coup ou vous fixer un rendez-vous hebdomadaire. La saison 4 de Silo, déjà confirmée, sera la dernière. Elle arrivera lors de l'été 2027.


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