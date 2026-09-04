Netflix va diffuser une nouvelle série Donjons et Dragons, inspirée de l’univers Ravenloft

Netflix a pour projet de lancer une série Donjons et Dragons en prises de vues réelles. Elle sera basée sur Ravenloft, un univers gothique et horrifique populaire de la licence.

Donjons et Dragons continue d’inspirer les différentes industries de l’art. Après le film Donjons et Dragons L’Honneur des voleurs, qui a d’abord bidé au cinéma avant de connaître une seconde vie plus glorieuse, ou Baldur’s Gate 3 pour le jeu vidéo, Netflix s’apprête à développer une série en prises de vues réelles tirée de la licence.

D’après Deadline, l’univers gothique et horrifique de Ravenloft va servir de point de départ à cette adaptation. Il existait déjà un projet de série Netflix Donjons et Dragons basé sur le décor de campagne Les Royaumes Oubliés, mais celui-ci a finalement été abandonné. La série Ravenloft est entre les mains de John August (scénariste et producteur exécutif) et d’Alfonso Cuarón (producteur exécutif).

Ravenloft et Strahd von Zarovich au coeur de l’intrigue d’une série Netflix Donjons et Dragons

Créé en 1983, le décor de campagne Ravenloft nous invite à apprendre plus sur la genèse du vampire Strahd von Zarovich, grand antagoniste du monde de Donjons et Dragons. Entre les modules de jeux de rôle sur table et les très nombreux romans officiels, les créateurs du show ont de la matière pour donner vie à une œuvre riche, mais il faudra forcément faire des choix. Ravenloft est un univers très apprécié des fans et Strahd von Zarovich s’est imposé comme un personnage emblématique. Ils ont même tous deux été cités dans l’une des scènes finales du tout dernier épisode de Stranger Things.

Craig Mazin, connu pour son travail sur les séries HBO à succès Chernobyl et The Last of Us, serait aux manettes de Ravenloft. Son rôle précis est toutefois encore à déterminé. On ne sait pas s’il sera le showrunner, ou un simple réalisateur ou directeur artistique. De son côté, Alfonso Cuarón a été récompensé pour les films Gravity et Roma. Il est aussi le réalisateur de Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban. John August est quant à lui associé aux films Charlie et ses drôles de dames, Charlie et la Chocolaterie (de Tim Burton avec Johnny Depp) et Aladdin (par Guy Ritchie).