La pénurie de RAM devient folle : ces barrettes DDR5 ne contiennent… aucune mémoire

Face à l’actuelle pénurie de RAM, certains fabricants proposent des solutions plutôt originales. Ces derniers vous vendent en effet des kits de mémoire DDR5… totalement factices.

DDR5 1+1
Crédits photo : V-Color

L’explosion de l’intelligence artificielle a bien des conséquences. Des géants tels que Google, OpenAI, Meta ou encore Microsoft investissent largement dans cette technologie, ce qui peut avoir des conséquences catastrophiques pour l’industrie. En effet, l’IA a besoin d’immenses centres de données pour s’entraîner. Et le problème, c’est que ces structures ont, de leur côté, besoin d’une importante quantité de composants informatiques pour fonctionner.

Ainsi, la demande excédant l’offre, une véritable crise de la RAM est en cours. Celle-ci s’accompagne d’une pénurie de composants, qui provoque une explosion des prix. Cette année, Apple a par exemple procédé à une augmentation massive de ses tarifs. La marque à la pomme a été suivie de près par Xbox, qui en a fait de même pour ses consoles au 1ᵉʳ août dernier.

Des kits de mémoire vive… dépourvus de mémoire vive

Dans ce contexte de crise, certains fabricants tentent de limiter la casse. Nvidia, par exemple, contourne la pénurie de RAM grâce à cette technologie ultra-efficace. On pense également à AMD qui, pour échapper à la pénurie de RAM, mise sur une idée étonnante. Mais parfois, certaines idées bien plus folles voient le jour. Un bricoleur fou a par exemple décidé de fabriquer ses barrettes de RAM lui-même.

Et, visiblement, les choses ne font que commencer. En effet, certains fabricants déploient des solutions aussi radicales qu’insolites. On pense notamment à V-Color, qui propose des kits de mémoire de type DDR5 1+1. L’un d’entre eux comprend certes de véritables barrettes DDR5, mais également des modules totalement factices ne contenant aucune mémoire vive. Ces derniers sont de simples éléments factices équipés de LED RGB fonctionnelles.

Mais ce n’est pas tout. En effet, il existe également des kits totalement dépourvus de mémoire, à simple but décoratif. Et pourtant, ces « kits 0 Go » sont loin d’être gratuits. En effet, leurs prix varient de 43 $ à… 300 $. Ces derniers ont pour unique vocation de venir occuper des emplacements de mémoire laissés vides, en raison de l’explosion des prix de la RAM. Par ailleurs, il est important de rappeler qu’à l’occasion d’une plainte historique, les fabricants de mémoire sont accusés d’avoir délibérément fait exploser les prix.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Une tempête solaire pourrait provoquer des accidents de voitures autonomes, et c’est très inquiétant

De prime abord invisibles, les tempêtes solaires peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Et, selon les chercheurs, certaines d’entre elles peuvent effectivement perturber le fonctionnement des voitures autonomes. Dans de nombreux…

Le CD était mort, mais il revient en force : les ventes bondissent de près de 50 %

Le vénérable CD semble bel et bien être en train de faire son grand retour. C’est ce que suggère un nouveau rapport, qui montre une forte hausse des ventes d’une…

L’IA est-elle en train de coder Windows 11 à la place des humains ? Microsoft sème le doute

L’intelligence artificielle est-elle en train de rédiger l’ensemble du code de Windows 11 ? Peut-être. C’est en tout cas ce que suggère l’un des employés de Microsoft, qui vient de…

Des fuites dévoilent l’écran des iPhone 18 Pro, Volvo promet des batteries révolutionnaires, c’est le récap’ de la semaine.

Les caractéristiques de l’écran des iPhone 18 Pro se précisent, Volvo vise plus de 1 000 km d’autonomie, Huawei commercialise sa Watch D3, c’est le récap’ de la semaine. Cette…

Ce phénomène transforme Vénus en croissant de Lune, voici comment l’observer cette semaine

Véritable enfer brûlant, Vénus possède plus de points communs avec la Lune que vous ne le pensez. En effet, celle-ci est actuellement visible sous la forme d’un croissant, dont la…

Disney+ : voici la liste des nouveaux films et séries à venir en septembre 2026

Septembre arrive et Disney+ fait sa rentrée avec un calendrier bien rempli. La plateforme s’appuie sur un film événement, un large choix d’animés et plusieurs succès du grand écran. De…

Google Traduction prépare une énorme mise à jour : voici toutes les nouveautés

Google Traduction s’apprête à s’améliorer de manière conséquente. La firme de Mountain View s’apprête en effet à mettre à jour son application, avec un grand nombre de nouveautés au programme….

Vous utilisez un VPN ? Vous n’êtes pas obligé d’y faire passer tout votre trafic

Utiliser un VPN, c’est faire passer toutes les connexions de votre appareil par le même tunnel. Cette protection globale est la plus rassurante, mais elle n’est pas toujours pratique. Une…

Silo saison 4 : Apple TV dévoile enfin les premières images de l’ultime saison

La série post-apocalyptique d’Apple TV s’apprête à tirer sa révérence. La plateforme de streaming s’apprête en effet à diffuser la quatrième et dernière saison de Silo, qui se dévoile à…

Google Chrome victime d’une nouvelle faille zero-day : mettez votre navigateur à jour d’urgence

Le célèbre explorateur Internet de Google a été victime d’une nouvelle faille de sécurité de type zero-day. Toutefois, la firme de Mountain View affirme avoir corrigé cette dernière via une…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.