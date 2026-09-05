La pénurie de RAM devient folle : ces barrettes DDR5 ne contiennent… aucune mémoire

Face à l’actuelle pénurie de RAM, certains fabricants proposent des solutions plutôt originales. Ces derniers vous vendent en effet des kits de mémoire DDR5… totalement factices.

L’explosion de l’intelligence artificielle a bien des conséquences. Des géants tels que Google, OpenAI, Meta ou encore Microsoft investissent largement dans cette technologie, ce qui peut avoir des conséquences catastrophiques pour l’industrie. En effet, l’IA a besoin d’immenses centres de données pour s’entraîner. Et le problème, c’est que ces structures ont, de leur côté, besoin d’une importante quantité de composants informatiques pour fonctionner.

Ainsi, la demande excédant l’offre, une véritable crise de la RAM est en cours. Celle-ci s’accompagne d’une pénurie de composants, qui provoque une explosion des prix. Cette année, Apple a par exemple procédé à une augmentation massive de ses tarifs. La marque à la pomme a été suivie de près par Xbox, qui en a fait de même pour ses consoles au 1ᵉʳ août dernier.

Des kits de mémoire vive… dépourvus de mémoire vive

Dans ce contexte de crise, certains fabricants tentent de limiter la casse. Nvidia, par exemple, contourne la pénurie de RAM grâce à cette technologie ultra-efficace. On pense également à AMD qui, pour échapper à la pénurie de RAM, mise sur une idée étonnante. Mais parfois, certaines idées bien plus folles voient le jour. Un bricoleur fou a par exemple décidé de fabriquer ses barrettes de RAM lui-même.

Et, visiblement, les choses ne font que commencer. En effet, certains fabricants déploient des solutions aussi radicales qu’insolites. On pense notamment à V-Color, qui propose des kits de mémoire de type DDR5 1+1. L’un d’entre eux comprend certes de véritables barrettes DDR5, mais également des modules totalement factices ne contenant aucune mémoire vive. Ces derniers sont de simples éléments factices équipés de LED RGB fonctionnelles.

Mais ce n’est pas tout. En effet, il existe également des kits totalement dépourvus de mémoire, à simple but décoratif. Et pourtant, ces « kits 0 Go » sont loin d’être gratuits. En effet, leurs prix varient de 43 $ à… 300 $. Ces derniers ont pour unique vocation de venir occuper des emplacements de mémoire laissés vides, en raison de l’explosion des prix de la RAM. Par ailleurs, il est important de rappeler qu’à l’occasion d’une plainte historique, les fabricants de mémoire sont accusés d’avoir délibérément fait exploser les prix.