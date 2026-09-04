BLUETTI lance le Pioneer 5000 : 5 000 W de puissance et jusqu’à 35 kWh de capacité pour remplacer les groupes électrogènes à essence

À l’IFA de Berlin, BLUETTI a dévoilé le Pioneer 5000, un générateur électrique pensé pour remplacer les groupes électrogènes thermiques sur les chantiers. La marque en a profité pour mettre en avant sa gamme Balco, dédiée au solaire de balcon. Ces produits sont en promotion, avec jusqu’à 628 € de remise.

BLUETTI IFA 2026

Le 4 septembre, à l’IFA de Berlin, BLUETTI a frappé un grand coup en lançant le Pioneer 5000. Le message est clair : remplacer le groupe électrogène à essence par un générateur à batterie capable de tenir sur les chantiers.

Les stations électriques portables sont surtout utilisées pour le camping ou le dépannage domestique. Il existe des modèles professionnels qui savent déjà alimenter des équipements puissants, mais le générateur thermique a encore l’avantage lorsqu’un chantier nécessite plusieurs kilowatts en continu.

BLUETTI cherche justement à repousser les limites des stations d’énergie portables. Le Pioneer 5000 fonctionne sur batterie et est presque silencieux, mais il vise la puissance et la robustesse d’un groupe électrogène professionnel, tout en proposant une grande autonomie.

Pioneer 5000 : un générateur électrique taillé pour le terrain

BLUETTI Pioneer 5000

5 000 W en continu et 18 000 W en pointe pour absorber les pics de démarrage des outils les plus voraces : scie circulaire, perceuse à percussion, compresseur. Pour une telle réserve de puissance, il faut une batterie qui tienne la route. BLUETTI propose ici une batterie LiFePO4 de 5,12 kWh de base, extensible jusqu’à 35kWh avec les packs additionnels B300K, B500K ou leurs versions Pro. De quoi tenir plusieurs heures sur les chantiers, voire une journée complète en fonction des besoins.

Sur la robustesse, BLUETTI propose une solidité digne des usages visés. Le générateur électrique est certifié IP65, et est donc résistant à la poussière et aux jets d’eau. La certification IK10 quant à elle assure une protection contre les chocs, grâce au châssis en acier renforcé et aux roues tout-terrain qui ne craignent pas la crevaison.

Le Pioneer 5000, malgré sa puissance, fait peu de bruit : 50 décibels maximum. Largement sous la nuisance sonore que produit un moteur thermique. De quoi l’utiliser la nuit ou en intérieur, là où un générateur classique serait purement interdit. L’appareil s’approvisionne en énergie de quatre manières. D’abord, sur secteur : il suffit d’une heure pour passer de 5 à 80%. Il se charge également via des panneaux solaires ou même la batterie d’un véhicule. Un groupe à essence peut aussi lui fournir de l’autonomie.

Ce générateur électrique se démarque également des groupes classiques par ses fonctions connectées. Il propose la 4G, le GPS, ainsi que le pilotage à distance via l’app BLUETTI, tout comme les mises à jour OTA.

Le Pioneer 5000 sera bientôt disponible sur le marché. En attendant, vous pouvez découvrir toutes les gammes de produits BLUETTI sur le site officiel, avec 5% de remise à la clé grâce au code promo bluettiphon.

 

La gamme Balco s’attaque au solaire de balcon

BLUETTI Balco 260

BLUETTI ne mise pas tout sur le Pioneer 5000. La gamme Balco cible un tout autre public : les particuliers séduits par les installations solaires de balcon qui cartonnent en Allemagne et gagnent du terrain ailleurs en Europe. Le principe ne varie pas : quelques panneaux, un boîtier et une prise murale classique. Rien de plus.

Le Balco 260 offre tout ce dont l’utilisateur a besoin : des panneaux, un onduleur et une batterie réunis dans un seul système. Ce dernier est installable par soi-même en quelques minutes. On branche les panneaux, on branche la prise Schuko, et c’est réglé.

Le dispositif accepte jusqu’à 2 400 W provenant des panneaux solaires et peut fournir 1 200 W au circuit électrique du logement. En mode bypass, où l’appareil combine la puissance fournie par sa batterie et celle du réseau, sa sortie AC peut atteindre 2 300 W pour les appareils qui y sont directement branchés. La capacité de la batterie est de 2,5 kWh et peut monter à 15 kWh avec jusqu’à cinq batteries BC 260 additionnelles.

Un système de pilotage intelligent (AI-EMS) ajuste la charge selon les tarifs électriques dynamiques. BLUETTI promet une économie annuelle pouvant dépasser 1 000 euros selon les profils de consommation.

BLUETTI propose actuellement deux réductions cumulables sur le Balco 260 et ses packs. Jusqu’au 17 septembre, une première remise sur l’ensemble de la gamme : le Balco 260 seul est ainsi affiché à 1 282 € au lieu de 1 399 €. Le Kit avec une batterie d’extension, à 1 131 € au lieu de 2 199 €. La batterie, une extension et quatre panneaux solaires de 450 W sont quant à eux affichés à 2 381 € au lieu de 2 499 €.

Ensuite, jusqu’au 30 septembre 2026, le code promo BALPHON offre 510 € de réduction au panier sur le Balco 260 et ses packs. Au final, le système de base vous revient à 772 € au lieu de 1 399 €. Avec une batterie supplémentaire, le kit passe à 1 621 € au lieu de 2 199 €. Et si vous ajoutez à cela quatre panneaux solaires, l’ensemble vous reviendra à 1 871 € au lieu de 2 499 €, soit une réduction totale de 628 €.

La marque propose également le Balco Transfer Hub. Son rôle est de transformer une station d’énergie existante, qu’il s’agisse d’un modèle BLUETTI ou d’une station tierce compatible, en une véritable centrale de balcon pouvant être raccordée au réseau. Malin pour qui a déjà investi dans une station d’énergie solaire et ne veut pas partir de zéro. Plus besoin de brancher les appareils directement sur la station : l’énergie stockée est récupérée puis réinjectée directement vers les prises de la maison.

BLUETTI Transfer Hub

Avec le code promo TSPHON à saisir au panier, vous profitez d’une réduction de 15% sur le Balco Transfer Hub, en plus d’une réduction de base de 57 € déjà proposée par BLUETTI. Il passe ainsi de 349 € à 248,2 €, soit une réduction totale d’environ 29%.

Le Transfer Hub est aussi vendu en pack avec d’autres produits. Ces kits bénéficient d’une réduction de 10% avec le code promo TRANPHON, en plus des remises déjà proposées à la base. Ces codes sont valables jusqu’au 16 septembre.

Pioneer 5000 d’un côté, gamme Balco de l’autre : à l’IFA, BLUETTI a poussé la même idée sur deux terrains différents. Sortir l’énergie stockée de son rôle d’appoint pour en faire une vraie alternative au réseau ou au carburant, sur un chantier comme sur un balcon. Une chose est sûre : avec le générateur électrique solaire et la gamme Balco, BLUETTI ne se contente pas de suivre le marché du stockage d’énergie. La marque essaie clairement de le redéfinir.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par BLUETTI.


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