Samsung lance le Galaxy S26 FE avec une offre généreuse : l’expérience Galaxy S pour moins de 700 €

Le Galaxy S26 FE fait ses débuts ce 4 septembre 2026, et comme souvent chez Samsung, ce lancement s’accompagne d’une promotion, avec plusieurs avantages à la clé.

Galaxy S26 FE

Samsung a lancé le Galaxy S26 FE ce vendredi 4 septembre 2026, sans tambour ni trompette. Ce modèle hérite de la plupart des atouts du Galaxy S26+ — notamment son grand écran de 6,7 pouces — pour un prix nettement inférieur. Il est proposé au prix conseillé de 799 € pour la version avec 128 Go de stockage et 899 € pour celle de 256 Go.

L’offre de lancement de Samsung permet de l’acheter moins cher. Le code promo FANEDITION applique une réduction immédiate de 100 € au panier. Le Galaxy S26 FE revient ainsi à 699 € en 128 Go et 799 € en 256 Go. La reprise d’un ancien smartphone peut aussi alléger grandement la facture.

Samsung indique un montant pouvant atteindre 435 €, mais la somme réellement accordée dépendra du modèle rendu et de son état. L’offre de lancement inclut également six mois d’abonnement à Google AI Pro, d’une valeur de 132 €. D’autres avantages sont également disponibles : jusqu’à 435 € pour la reprise d’un ancien smartphone, trois mois de Samsung Care+ offerts ou encore 30 % de réduction sur une sélection d’accessoires en cas d’achat simultané.

Samsung double également les points Samsung Rewards et offre 10 % de réduction sur les Galaxy Buds 4, Buds 4 Pro et certaines Galaxy Watch achetées avec le smartphone.

Ces différents avantages améliorent encore le rapport qualité-prix du Galaxy S26 FE, déjà intéressant pour ce qu’offre le smartphone. Même sans reprise, le code promo seul fait passer le modèle de 128 Go sous la barre des 700 €.

Un téléobjectif 3x, une puce Exynos 2500 et sept ans de mises à jour

Le Galaxy S26 FE dispose d’un écran de 6,7 pouces, soit la même diagonale que le Galaxy S26+. Il offre ainsi plus d’espace qu’un Galaxy S26 standard. Il s’agit d’une dalle Dynamic AMOLED 2X en définition Full HD+, avec un rafraîchissement de 120 Hz. Les deux smartphones se ressemblent beaucoup, même côte à côte. Leurs tranches sont plates et ils ont trois capteurs réunis dans un îlot vertical.

Samsung propose une configuration à trois capteurs pour la partie photo : un module principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP, ainsi qu’un téléobjectif de 8 MP avec un zoom optique 3x. À l’avant, une caméra de 12 MP s’occupe des selfies et appels vidéo.

Le Galaxy S26 FE s’appuie sur une puce Exynos 2500 gravée en 3 nm, soit la même que celle du Galaxy Z Flip 7. C’est un processeur haut de gamme de la même génération que le Snapdragon 8 Elite des Galaxy S25. Elle est épaulée par 8 Go de RAM.

Le smartphone tourne sous One UI 9 et les fonctions Galaxy AI. La batterie de 4 900 mAh se charge à une puissance maximale de 45 W. Elle peut récupérer jusqu’à 69 % de sa capacité en 30 minutes avec un chargeur compatible. Enfin, Samsung promet sept ans de mises à jour d’Android, tant pour les générations que pour les correctifs de sécurité.


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