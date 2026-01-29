La série Fallout est disponible gratuitement sur YouTube, pas besoin d’abonnement Prime Video

Alors que la saison 2 de Fallout bat son plein sur Prime Video, Amazon donne accès gratuitement à la saison 1 sur YouTube.

Amazon Prime Video France a mis en ligne sur YouTube l'intégralité de la saison 1 de Fallout, sa série adaptée des célèbres jeux vidéo de Bethesda. De très bonne facture et appréciée des fans de la licence, elle peut désormais être découverte par plus de téléspectateurs, sans besoin de s'abonner au service Amazon Prime.

L'intégralité de Fallout saison 1 a ainsi été rendue disponible, soit un total de 8 épisodes. Les amateurs de VO vont par contre ronchonner, la chaîne française d'Amazon Prime Video ne propose que la VF. Il est possible de se rendre sur les chaînes YouTube anglophones pour voir la série en anglais : selon nos constatations, aucune restriction géographique ne bloque les contenus des autres pays. Par contre, si vous avez besoin des sous-titres, ils sont générés automatiquement en anglais par la plateforme, puis traduits en français. Ils sont donc probablement de moins bonne qualité qu'en regardant directement en VOSTFR sur Prime Video.

La saison 2 de Fallout se termine bientôt sur Prime Video

La qualité du streaming vidéo et du HDR est sans doute un peu moins bonne sur YouTube que sur Prime Video également. Mais cette initiative reste appréciable et peut permettre à des personnes qui n'ont pas d'abonnement Amazon Prime de profiter de l'excellente série Fallout. Attention, il ne faut pas traîner pour terminer cette première saison de Fallout sur YouTube, les épisodes restent en ligne uniquement jusqu'au 12 février.

Le timing de cette annonce n'est pas anodin. Amazon est en train de diffuser la saison 2 de Fallout sur Prime Video, au rythme d'un épisode par semaine. La diffusion a commencé le 16 décembre dernier et se conclut ce 3 février 2026 avec l'épisode 8. L'objectif est clair : attirer les curieux en offrant la première saison YouTube pour les inciter à s'abonner à Amazon Prime dans la foulée pour voir la suite avec la saison 2, qui est bien reçue également.

La saison 2 de Fallout s'inspire entre autres des événements du jeu Fallout New Vegas, l'un des plus appréciés de la licence. Les showrunners Geneva Robertson-Dworet et Graham Wagner ont déjà indiqué qu'ils comptaient sortir les saisons assez rapidement pour ne pas trop faire attendre les téléspectateurs.