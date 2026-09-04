Ce Français vend sa collection complète d’iPhone aux enchères, elle est estimée à 80 000 €

Une collection composée de 56 iPhone neufs, de l’iPhone 2G à l’iPhone 17 Pro Max, est vendue aux enchères par un Français, qui espère en tirer 80 000 €.

collection iPhone
Crédit : Catawaki

Pendant près de 20 ans, ce Français se constituait une collection complète des iPhone sortis par Apple. Du tout premier iPhone 2G au récent iPhone 17 Pro Max, ce sont au total 56 modèles d’iPhone neufs qui sont mis aux enchères sur la plateforme Catawaki ce 4 septembre 2026. La vente se termine le 12 septembre à 21h14, jour supposé de la sortie des iPhone 18 Pro.

“Tous les modèles sont neufs, jamais activés, et scellés, sauf le modèle iPhone 2G qui lui est neuf, non activé, mais l’emballage ouvert”, explique le vendeur. “Cet état de conservation exceptionnel rend la collection d’autant plus singulière”, explique Catawaki, dont l’un des experts a estimé la valeur du lot entre 65 000 et 80 000 €.

Une collection de 56 iPhone constituée sur 20 ans

“Ce qui rend cette collection particulièrement intéressante, c’est qu’elle raconte autant l’histoire de l’iPhone que l’évolution de notre rapport à la technologie. En moins de vingt ans, le smartphone est passé d’un objet technologique relativement nouveau à un objet culturel que l’on conserve, collectionne et regarde aujourd’hui avec une certaine nostalgie”, commente Toby Wickwire, expert en objets informatiques et jeux vidéo de collection.

collection iPhone
Crédit : Catawaki

“J’ai acheté mon premier iPhone à 18 ans, et je n’aurais jamais imaginé qu’il serait à l’origine d’une collection qui durerait près de vingt ans. J’ai pris beaucoup de plaisir à rechercher chaque génération et à suivre l’évolution de la marque. Aujourd’hui, je suis heureux de pouvoir transmettre cette collection à un autre passionné, qui pourra à son tour en écrire la suite”, déclare Camille, basé en Bretagne et passioné des produits d’Apple.

Au moment auquel ces lignes sont écrites, les enchères sont ouvertes depuis quelques heures. On est encore loin d’avoir atteint l’estimation, puisqu’il n’y a pour l’instant que 9 offres, la plus élevée atteignant 20 €. Le prix de réserve n’a bien sûr pas été dépassé à ce stade. Mais on sait que les montants peuvent vite s’envoler à mesure qu’on se rapproche de la date fatidique. Rendez-vous dans 8 jours pour les résultats de cette enchère pas comme les autres.


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