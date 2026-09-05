Google Chrome victime d’une nouvelle faille zero-day : mettez votre navigateur à jour d’urgence

Le célèbre explorateur Internet de Google a été victime d’une nouvelle faille de sécurité de type zero-day. Toutefois, la firme de Mountain View affirme avoir corrigé cette dernière via une mise à jour de Chrome.

Avec près de 70 % de part de marché, Google Chrome est incontestablement l’explorateur Internet le plus populaire au monde. Et pourtant, celui-ci n’est pas totalement sécurisé, loin de là. En effet, Chrome est régulièrement victime de failles plus dangereuses les unes que les autres. En 2023, déjà, cette faille critique concernait pas moins de 2,5 milliards d’utilisateurs. Quelques années plus tard, 3 failles critiques obligeaient Google à déployer un correctif en urgence. Plus récemment, une extension Google Chrome cachait un malware dans un faux popup de mise à jour du navigateur.

Heureusement pour nous, la firme de Mountain View déploie régulièrement des mises à jour pour rectifier le tir. En juillet dernier, Chrome 150 arrivait avec un énorme correctif de sécurité, des centaines de failles ayant été éliminées par le géant du numérique. Ouf.

Google Chrome : une dizaine de failles de sécurité éliminées

Et ce n’est visiblement pas fini. En effet, Google a récemment pointé du doigt une nouvelle faille de sécurité, connue sous le nom de CVE-2026-85046. Cette dernière a été initialement repérée par le chercheur en cybersécurité Salvatore Gulizia, aussi connu sous le pseudo « Serotav ». Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que celle-ci semble être particulièrement dangereuse.

Il s’agit en effet d’une faille baptisée « confusion de type » (type confusion). Celle-ci permettrait aux hackers de corrompre la mémoire, rien que ça. Et le pire, c’est que son déploiement est d’une simplicité désarmante. En effet, il suffirait d’ouvrir une simple page HTML spécialement conçue, contenant du code JavaScript malveillant. Par la suite, les pirates seraient en mesure d’exécuter du code à distance.

Toutefois, pas de panique : Google vient de déployer une mise à jour visant à combler cette faille de sécurité. Il s’agit des versions 152.0.7977.82/.83 sur Windows et macOS, ainsi que de la version 152.0.7977.82 de Chrome sur Linux. Cette mise à jour corrige également pas moins de neuf autres failles particulièrement graves. Nous vous conseillons donc de mettre à jour Google Chrome le plus rapidement possible.