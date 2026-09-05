Google Chrome victime d’une nouvelle faille zero-day : mettez votre navigateur à jour d’urgence

Le célèbre explorateur Internet de Google a été victime d’une nouvelle faille de sécurité de type zero-day. Toutefois, la firme de Mountain View affirme avoir corrigé cette dernière via une mise à jour de Chrome.

Faille critique Chrome
Crédits : 123RF

Avec près de 70 % de part de marché, Google Chrome est incontestablement l’explorateur Internet le plus populaire au monde. Et pourtant, celui-ci n’est pas totalement sécurisé, loin de là. En effet, Chrome est régulièrement victime de failles plus dangereuses les unes que les autres. En 2023, déjà, cette faille critique concernait pas moins de 2,5 milliards d’utilisateurs. Quelques années plus tard, 3 failles critiques obligeaient Google à déployer un correctif en urgence. Plus récemment, une extension Google Chrome cachait un malware dans un faux popup de mise à jour du navigateur.

Heureusement pour nous, la firme de Mountain View déploie régulièrement des mises à jour pour rectifier le tir. En juillet dernier, Chrome 150 arrivait avec un énorme correctif de sécurité, des centaines de failles ayant été éliminées par le géant du numérique. Ouf.

Google Chrome : une dizaine de failles de sécurité éliminées

Et ce n’est visiblement pas fini. En effet, Google a récemment pointé du doigt une nouvelle faille de sécurité, connue sous le nom de CVE-2026-85046. Cette dernière a été initialement repérée par le chercheur en cybersécurité Salvatore Gulizia, aussi connu sous le pseudo « Serotav ». Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que celle-ci semble être particulièrement dangereuse.

Il s’agit en effet d’une faille baptisée « confusion de type » (type confusion). Celle-ci permettrait aux hackers de corrompre la mémoire, rien que ça. Et le pire, c’est que son déploiement est d’une simplicité désarmante. En effet, il suffirait d’ouvrir une simple page HTML spécialement conçue, contenant du code JavaScript malveillant. Par la suite, les pirates seraient en mesure d’exécuter du code à distance.

Toutefois, pas de panique : Google vient de déployer une mise à jour visant à combler cette faille de sécurité. Il s’agit des versions 152.0.7977.82/.83 sur Windows et macOS, ainsi que de la version 152.0.7977.82 de Chrome sur Linux. Cette mise à jour corrige également pas moins de neuf autres failles particulièrement graves. Nous vous conseillons donc de mettre à jour Google Chrome le plus rapidement possible.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Audacity se réinvente avec sa version 4.0, et ça va plaire aux amateurs de musique

L’un des éditeurs audio les plus populaires s’améliore. Audacity vient en effet de franchir sa version 4.0, qui s’accompagne de tout un tas de nouveautés plus que bienvenues. Dans le…

Dune 3 : date de sortie, histoire, casting, tout ce que l’on sait sur la suite de la saga de Denis Villeneuve

L’univers de science-fiction le plus spectaculaire de ces dernières années se prépare à tirer sa révérence. Après le carton monumental du deuxième volet, Denis Villeneuve s’attaque à la conclusion de…

iPhone 18 : prix, fenêtre de sortie, nouveautés, tout ce que l’on sait déjà des smartphones d’Apple

Avec la génération des iPhone 18, Apple bouleverse sa stratégie en séparant la sortie des modèles Pro des autres iPhone. On attend aussi des innovations technologiques importantes sur plusieurs aspects….

Ce Français vend sa collection complète d’iPhone aux enchères, elle est estimée à 80 000 €

Une collection composée de 56 iPhone neufs, de l’iPhone 2G à l’iPhone 17 Pro Max, est vendue aux enchères par un Français, qui espère en tirer 80 000 €. Pendant…

Netflix va diffuser une nouvelle série Donjons et Dragons, inspirée de l’univers Ravenloft

Netflix a pour projet de lancer une série Donjons et Dragons en prises de vues réelles. Elle sera basée sur Ravenloft, un univers gothique et horrifique populaire de la licence….

Shark StainStriker HairPro Pet : l’excellente shampouineuse passe à petit prix en cumulant ces 2 offres

Et si vous profitiez de la rentrée pour vous lancer dans le nettoyage complet de votre maison ? En plus, l’excellente shampouineuse Shark StainStriker HairPro Pet est à prix cassé…

Ce jeu Sherlock Holmes a été créé par IA : ses dialogues sont générés en direct par Gemini et ChatGPT

Vibe codé du début à la fin, le jeu vidéo Detective Sherlock Traqueur de l’Ombre propose une expérience d’IA personnalisée alimentée en temps réel par des modèles tels que Gemini…

Samsung lance le Galaxy S26 FE avec une offre généreuse : l’expérience Galaxy S pour moins de 700 €

Le Galaxy S26 FE fait ses débuts ce 4 septembre 2026, et comme souvent chez Samsung, ce lancement s’accompagne d’une promotion, avec plusieurs avantages à la clé. Profiter de l’offre…

Xiaomi Mix Flip : plus de 900 € de réduction sur smartphone pliant, ne passez pas à côté !

Tout le monde connaît les smartphones pliants de Samsung. Pourtant, il existe aujourd’hui de nombreux modeles de différentes marques qui offrent bien souvent un meilleur rapport qualité-prix. C’est le cas…

L’IA de Google lit vos emails les plus confidentiels, voici comment l’en empêcher

Vous pensez peut-être que si vous n’utilisez pas Gemini, l’IA de Google, alors celle-ci n’aura pas besoin d’accéder à vos données personnelles. Pourtant, elle ne gêne absolument pas pour lire…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.