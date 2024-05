Samsung Galaxy Z Flip 6 : nouveautés, date de sortie, prix, fiche technique, tout ce que l’on sait sur le pliant

Le Galaxy Z Flip 6 a la lourde tâche de réhabiliter les smartphones au design à clapet. Pratiques et élégants, ils retrouvent peu à peu un certain public. Mais Samsung doit encore améliorer sa formule pour convaincre les utilisateurs. Nouvelle charnière, autonomie en hausse, amélioration des écrans, des performances et de la photo, découvrez ce que nous réserve le Galaxy Z Flip 6.

Samsung a bien progressé avec le Galaxy Z Flip 5 et entend poursuivre sur sa lancée avec son successeur. Le Galaxy Z Flip 6 reprend évidemment le design pliant à clapet de la gamme et fait l'objet de nombreuses améliorations pour offrir une expérience encore plus complète. Le constructeur sud-coréen mise de plus en plus sur sa famille Z Flip pour démocratiser ses smartphones à écran pliable. L'année dernière, le Z Flip 5 avait d'ailleurs bénéficié d'une campagne promotionnelle très aboutie. Et le prix du ticket d'entrée étant plus accessible que celui des Galaxy Z Fold, les Z Flip ont bien des arguments pour s'imposer sur le marché.

Quand sort le Galaxy Z Flip 6 ?x

Le Galaxy Z Flip 6 sera présenté à l'été 2024 lors d'une conférence Galaxy Unpacked, aux côtés du Galaxy Z Fold 6 et d'autres produits de l'écosystème (smartwatches et tablettes). Le Galaxy Ring pourrait aussi s'inviter à la fête. Samsung devrait cette année bouleverser son calendrier habituel. Au lieu d'une annonce fin juillet ou début août, le lancement devrait avoir lieu dès le 10 juillet 2024 à Paris. Pourquoi un tel changement ? Partenaire des Jeux olympiques, Samsung veut surfer sur l'événement sportif numéro 1 au monde pour faire la promotion de ses nouveaux appareils. Comme d'habitude, les précommandes devraient être ouvertes durant 16 jours, nous amenant à une date de sortie au 26 juillet 2024.

Combien coûte le Galaxy Z Flip 6 ?

Le prix est toujours l'information qui nous parvient en dernier. Aucune fuite fiable ne nous donne pour l'instant d'indication sur la politique tarifaire de Samsung avec cette nouvelle génération. Pour se faire une idée des prix du Galaxy Z Flip 6, nous pouvons nous baser sur ceux pratiqués pour le Z Flip 5. Celui-ci était vendu à sa sortie pour 1 199 euros dans sa version 256 Go de stockage et pour 1 339 euros pour doubler la quantité de stockage à 512 Go. Nous pouvons nous attendre à des tarifs similaires ou supérieurs de quelques dizaines d'euros.

Une meilleure charnière, mais un smartphone moins fin ?

Samsung aurait développé une nouvelle charnière pour le Galaxy Z Flip 6. Celle-ci permettrait de faciliter le pliage, de limiter le marquage du pli sur l'écran et d'améliorer la durabilité de l'appareil. Les dimensions du smartphone seraient de 165,0 x 71,7 x 7,4 mm, contre 165,1 x 71,9 x 6,9 mm pour le Galaxy Z Flip 5. Ces quelques mm en moins en hauteur et en largeur laissent supposer des bordures plus fines autour de l'écran, dont la taille ne devrait pas bouger. Le mobile est par contre bien plus épais que son prédécesseur (0,5 mm de différence). Cela peut être dû au changement de charnière, mais aussi à l'intégration d'une batterie à plus forte capacité.

L'écran externe reste sur la moitié supérieure du dos du mobile, avec les capteurs photo. La partie inférieure demeure vierge, séparée de l'autre moitié par la charnière. L'esthétique dual tone ainsi créée est très agréable à l'œil. Le Galaxy Z Flip 6 conserve une conception très rectangulaire, avec des tranches qui semblent encore plus plates et des coins qui paraissent plus anguleux que sur le Z Flip 5. Le lecteur d'empreintes est toujours sur la tranche, espérons qu'il soit cette fois un peu mieux accessible.

Pour le reste, le design du Z Flip 6 ne bouleverse pas la gamme. L'idée reste d'avoir un smartphone compact, facile à ranger dans une proche ou un sac, offrant un grand espace d'affichage allongé, idéal pour scroller sur les réseaux sociaux par exemple. L'appareil peut être posé sur une table ou un bureau en mode tente (mode Flex) pour une utilisation pratique sans les mains. L'écran externe, qui gère les widgets, a largement été amélioré avec la dernière itération. Il dépanne bien dans certaines situations :

Pour un usage ou l'accès à des informations et notifications sans avoir à déplier son mobile

Pour répondre, passer et rejeter des appels

Pour prendre des photos rapidement

Pour donner un aperçu de la photo à la personne qui se fait photographier

Samsung souhaitant imposer son smartphone pliant à clapet comme un accessoire de mode, ce sont pas moins de sept coloris qui sont attendus sur ce modèle :

Craft Black (Noir)

Light Blue (Bleu clair)

Mint (Menthe)

Silver Shadow (Ombre argentée)

White (Blanc)

Dark Blue (Bleu foncé)

Light Pink (Rose clair)

Alors que le Galaxy Z Fold 6 pourrait troquer l'aluminium pour du titane, le châssis du Z Flip 6 ne devrait pas changer de matériau. Le verre de protection au dos pourrait par contre évoluer vers un Gorilla Armor de Corning, plus résistant que le Gorilla Glass Victus 2 du Z Flip 5.

Un écran externe encore plus grand ?

Avec le Galaxy Z Fold 5, Samsung a entamé une révolution en proposant un écran externe bien plus grand, pratique et exploitable que sur les itérations antérieures. Le passage à 3,4 pouces a été salvateur, et Samsung pourrait encore agrandir la diagonale du Z Fold 6, qui passerait à 3,9 pouces. Si cela se concrétise, son écran externe sera le plus grand du marché sur ce type de produit, battant les 3,6 pouces du Motorola Razr 40 Ultra. Une augmentation de la fréquence de rafraîchissement de 60 à 120 Hz pourrait aussi être au programme.

Nous attendons moins de changements en ce qui concerne l'écran interne pliable. Nous devrions toujours avoir affaire à une diagonale de 6,7 pouces, à la technologie Dynamic AMOLED 2X, à une définition Full HD+ pour un ratio tout en longueur de 22:9, à une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz, et à une prise en charge du HDR10+.

Le même SoC que les Galaxy S24 ?

Le Galaxy Z Flip 6 sera équipé de la dernière puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3 déjà embarqué dans le Galaxy S24 Ultra (ainsi que les Galaxy S24 et S24+ sur d'autres marchés que l'Europe). Une rumeur évoquait l'intégration d'un SoC Snapdragon 8 Gen 2, comme sur le Z Flip 5, mais celle-ci a été tuée dans l'œuf. Gravé en 3 nm, le Snapdragon 8 Gen 3 offre d'encore meilleures performances et une consommation énergétique plus maîtrisée.

Ajoutons à cela que Samsung aurait revu le système de refroidissement du smartphone. Nous ne pouvons qu'espérer que ce changement évite le throttling et la chauffe trop importante en jeu, l'un des défauts que nous avions observés sur le Galaxy Z Flip 5. Le Z Flip 6 pourrait aussi venir avec au moins une configuration montant à 12 Go de RAM, contre 8 Go maximum actuellement. De quoi favoriser le multitâche et la gestion des nouvelles fonctions Galaxy AI attendues. Pas encore toutes au point, elles peuvent tout de même se révéler utiles. Lancer une recherche web à partir d'une photo, résumer et traduire des articles, retranscrire une réunion, font partie des options d'intelligence artificielle qui seront disponibles.

Le stockage UFS 4.0 contribue à la fluidité du système. Nous devrions une nouvelle fois avoir droit à des variantes de 256 Go et de 512 Go de stockage, mais pas de version à 1 To d'espace. La connectivité sans fil est irréprochable, entre 5G, Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.3.

Une autonomie plus conséquente ?

Le gros point noir de la gamme Z Flip jusqu'à présent est l'autonomie très limitée des smartphones. Samsung est vraiment loin des standards d'aujourd'hui sur cet aspect. L'une des raisons de ce manque d'endurance est que la conception du mobile, avec notamment la charnière en son centre, empêche l'insertion d'une grande batterie. En jouant sur l'épaisseur de l'appareil, le constructeur devrait parvenir à augmenter la capacité de l'accumulateur du Galaxy Z Flip 6 à 4 000 mAh, contre 3 700 mAh sur le Z Flip 5. De quoi espérer un gain sensible d'autonomie, surtout que la puce devrait se montrer légèrement moins énergivore.

La recharge devrait par contre rester bloquée à 25 W en filaire et à 15 W sans fil. Une telle puissance peut être considérée comme faible en 2024, même avec une batterie à faible capacité. Combiner autonomie restreinte et recharge lente n'est clairement pas une association attractive pour les utilisateurs.

Un nouveau capteur photo grand-angle ?

Un brevet déposé par Samsung laisse supposer un futur smartphone pliant au form factor Flip embarquant trois capteurs photo au dos. Mais ce n'est pas le Galaxy Z Flip 6 qui sera le premier à en profiter. Toujours pas de téléobjectif donc, il faut une nouvelle fois se contenter de deux optiques.

Le capteur principal devrait passer de 12 à 50 MP. Il pourrait s'agir de celui présent sur les Galaxy S24 et S24+. L'avantage d'une telle définition est de pouvoir recourir au pixel binning pour fusionner les pixels entre eux. Cela permet d'en créer de plus gros et de capturer plus de lumière lors de la capture, améliorant la qualité des clichés. Pour certains usages, shooter directement en 50 MP peut aussi avoir un intérêt : zoomer dans la photo, pour la retouche ou l'impression…

Un ultra grand-angle complète l'offre photo. Celui-ci ne devrait pas évoluer. Il devrait donc proposer un champ de vision à 123°, 12 MP et une ouverture de f/2,2. Nous n'attendons pas de changement non plus au niveau de la caméra frontale : 10 MP, f/2,2, longueur focale équivalent 23 mm.

Un suivi logiciel à long terme

Le Galaxy Z Flip 6 sort sous One UI 6, la surcouche logicielle maison de Samsung. Cette version est basée sur Android 14. Samsung s'étant aligné sur le suivi logiciel de Google pour ses smartphones haut de gamme, le Z Flip 6 est assuré de recevoir sept ans de mises à jour Android et de patchs de sécurité.