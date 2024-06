Samsung augmente ses prix pour les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6, mais est-ce vraiment justifié ?

Vous les trouviez déjà chers ? Samsung devrait encore augmenter le prix de ses smartphones pliants cette année. Pourtant, peu de nouveautés sont attendues sur les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6.

Les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 devraient être présentés officiellement dans environ un mois par Samsung. Différentes fuites nous ont déjà donné un bon aperçu de leur design et de leur fiche technique, et ce sont désormais leurs prix respectifs qui nous sont dévoilés avec un peu d'avance.

Et les nouvelles ne sont pas bonnes. D'après les informations de Smartprix, en collaboration avec le réputé leaker OnLeaks, le tarif des smartphones pliants de Samsung devrait augmenter avec la prochaine génération.

Hausse de prix en vue pour les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6

Le Galaxy Z Fold 6 devrait voir son prix grimper de 100 USD dans toutes ses configurations de stockage aux États-Unis :

Galaxy Z Fold 6 (256 Go) : 1 899,99 $

Galaxy Z Fold 6 (512 Go) : 2 019,99 $

Galaxy Z Fold 6 (1 To) : 2 259,99 $

Même constat pour les Galaxy Z Flip 6, chaque version voyant son tarif gonfler de 100 USD également par rapport au Z Flip 5 :

Galaxy Z Flip 6 (256 Go) : 1 099,99 $

Galaxy Z Flip 6 (512 Go) : 1 219,99 $

Il est probable que Samsung applique également une augmentation tarifaire sur ces produits en Europe. Lorsque les prix montent aux États-Unis, la marque a tendance à effectuer la conversion en euros, puis d'ajouter le montant de la TVA. Parfois, les prix montent en Europe et restent stables outre-Atlantique à cause du rapport de force entre le dollar et l'euro, mais l'inverse est rarement vrai.

D'après le même rapport, le Galaxy Z Fold 6 se déclinera dans les coloris bleu marine, gris et rose. Le Galaxy Z Flip sera disponible en vert menthe, gris, jaune et bleu. Le mobile au format Fold va perdre un peu de poids, descendant de 253 à 239 grammes. Le Flip va lui se maintenir à 187 grammes.

La diagonale de l'écran du Z Fold 6 devrait atteindre 7,6 pouces, tandis que celle du Z Flip 6 serait de 6,7 pouces. Ce sont surtout les affichages externes qui devraient s'améliorer sur ces nouveaux modèles, mais nous n'attendons pas de très gros changements cette année. Rendant la hausse de prix difficile à avaler.

Source : Smartprix