Un émulateur Xbox 360 débarque sur Android, Google Home perd une option gratuite, le récap’ de la semaine

Un émulateur Xbox 360 arrive sur le Play Store, Android 16 améliore enfin la navigation, Google Home rend une fonction payante à cause de Gemini, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, un émulateur Xbox 360 fait une apparition remarquée sur Android, même si tout n’est pas encore au point. Android 16 poursuit tranquillement son développement avec quelques changements pratiques déjà visibles. De son côté, Google commence à faire payer certaines fonctions de Google Home avec l’arrivée de Gemini, pendant que des chercheurs travaillent sur un matériau capable d’échapper aux radars, et que la NASA prépare une mission ambitieuse pour mieux comprendre la Voie lactée.

Un émulateur Xbox 360 arrive sur le Play Store

Un premier émulateur Xbox 360 a fait son apparition sur le Play Store. Nommé aX360e, il est encore en accès anticipé et développé par l’auteur d’un récent émulateur PS3. L’application permet déjà de lancer certains jeux Xbox 360 sur Android, sans firmware à installer, mais la compatibilité reste très limitée et la stabilité encore fragile. De nombreuses fonctions manquent, notamment la prise en charge des manettes. Cette arrivée marque un premier pas vers l’émulation Xbox 360 sur smartphone, même si pour le moment, il s’agit clairement d’une version de test.

Android 16 peaufine l’interface avec des changements bienvenus

Avec la première bêta d’Android 16 QPR3, Google commence à dévoiler des changements concrets côté interface. La lampe torche évolue enfin avec un curseur permettant d’ajuster l’intensité directement depuis les paramètres rapides, une amélioration simple mais attendue. La mise à jour apporte aussi une option de personnalisation bienvenue pour la navigation à trois boutons, avec la possibilité d’inverser les boutons Retour et Récents. Deux petites nouveautés qui améliorent clairement le confort d’utilisation au quotidien, en attendant la version stable prévue pour le printemps 2026.

Des chercheurs rendent des objets invisibles aux radars

Des scientifiques sud-coréens ont mis au point un matériau capable de rendre un objet indétectable par les radars et autres capteurs électromagnétiques. Il s’agit d’une encre métallique baptisée LMCP (« liquid metal composite ink »), qui absorbe les ondes émises par les capteurs au lieu de les renvoyer. Une fois appliquée sur une surface et sèche, elle empêche donc toute détection. Si l’idée fait forcément penser aux radars routiers, cette technologie n’est pas destinée au grand public. En effet, les chercheurs évoquent avant tout des usages militaires, pour rendre des équipements invisibles aux systèmes de détection adverses.

Google Home commence à rendre certaines fonctions payantes avec Gemini

Avec le déploiement progressif de Gemini dans Google Home, une fonctionnalité jusque-là gratuite devient payante. Le mode Conversation continue, qui permet d’enchaîner plusieurs commandes vocales sans répéter « Hey Google », est désormais réservé aux abonnés Google Home Premium, facturé à partir de 10 € par mois. Les utilisateurs concernés ne peuvent pas revenir à Google Assistant, et Google n’a pas communiqué clairement sur ce changement. Une décision qui passe mal, d’autant plus que cette option faisait partie des usages de base de Google Home depuis des années.

Le télescope Roman de la NASA va cartographier la Voie lactée comme jamais auparavant

La NASA a détaillé la mission du télescope spatial Nancy Grace Roman, dont l’objectif est de cartographier la Voie lactée avec un niveau de précision inédit. Grâce à l’observation en infrarouge, Roman pourra percer les zones obscurcies par la poussière, notamment vers le centre de la galaxie. En seulement 29 jours d’observation répartis sur deux ans, le télescope devrait détecter des dizaines de milliards d’étoiles, étudier des régions de formation stellaire, des amas jeunes et anciens, ainsi que des objets en fin de vie. Ces données permettront de mieux comprendre la structure, l’évolution et l’histoire de la Voie lactée, avec une large part de la mission ouverte aux scientifiques du monde entier.

Notre test de la semaine

Bowers & Wilkins Px8 S2 : un casque premium aussi beau que maîtrisé

Le Bowers & Wilkins Px8 S2 mise avant tout sur une fabrication irréprochable et une signature sonore toujours aussi soignée. Les matériaux sont haut de gamme, le design particulièrement élégant, et l’expérience audio unique. Le casque offre une belle autonomie, une compatibilité étendue avec de nombreux codecs, ainsi que la possibilité d’écouter en filaire via USB-C ou jack 3,5 mm. L’application est bien pensée, même si son égaliseur reste assez basique, tout comme la personnalisation du bouton multifonction. La réduction de bruit est suffisante dans la majorité des usages. Attention, le cuir nappa est un peu chaud sur de longues sessions.

