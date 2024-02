Galaxy Ring : la bague connectée de Samsung se dévoile au MWC 2024, on a été impressionné

Après plusieurs mois de rumeurs à répétition, Samsung a enfin levé le voile autour de son Galaxy Ring. Enfin presque. Le constructeur coréen s’est contenté de montrer sa bague connectée sous cloche au cours du MWC 2024, sans entrer dans les détails de ses fonctionnalités et spécificités techniques. Phonandroid a pu jeter un œil à cette petite curiosité.

Il était temps que le Galaxy Ring pointe le bout de son anneau. Cela fait des mois que les rumeurs spéculent en long et en large autour de la bague connectée de Samsung. Tant et si bien que le constructeur coréen a fini par craquer en confirmant l’existence du projet lors de la présentation de ses Galaxy S24, en janvier dernier. Toutefois, celui-ci maintient encore et toujours le mystère autour de l’appareil.

C’est donc un petit événement que de voir le Galaxy Ring au MWC 2024. Phonandroid a enfin avoir un aperçu de l’anneau, sans toutefois pouvoir le tester. En effet, celui-ci se trouve sous cloche, empêchant quiconque de se mettre la bague au doigt. Il faudra donc se contenter de quelques maigres, mais non moins intéressantes informations sur son design. À commencer par les différentes tailles disponibles, au nombre de 9.

Voici à quoi ressemble le Galaxy Ring

L’anneau sera en effet disponible à des tailles allant de 5 à 13, s’adaptant ainsi à toutes les morphologies. Bien entendu, le modèle le plus imposant bénéficiera également de la meilleure batterie. Du reste, nous avons pu observer des coloris argent, noir et or. À l’intérieur viennent se nicher différents capteurs, chargés de relever les données de santé de son utilisateur qui seront ensuite envoyés à l’application Samsung Health.

Sur ce point, Samsung assure vouloir créer « une plateforme numérique de bien-être plus connectée, plus intégrée et plus transparente ». Pour cela, la firme a intégré toutes ses innovations en la matière dans un anneau assez léger pour être porté à toute heure du jour et de la nuit, le rendant ainsi plus confortable qu’une montre connectée. Selon Samsung, l’anneau sera capable de livrer « des informations sur le sommeil basées sur la fréquence cardiaque, les mouvements et les indicateurs respiratoires ». Il pourra également calculer les cycles menstruels ainsi que les périodes de fertilité.

Quant à la date de sortie, Samsung s’est contenté d’annoncer un lancement pour cette année, sans fenêtre précise. Nous savons en revanche que celui-ci pourrait se faire au côté du Galaxy Z Fold 6 et Fip 6, soit au cours de l’été prochain.