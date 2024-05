Samsung doit composer avec une concurrence de plus en plus féroce sur le marché des smartphones pliants. Mais le fabricant a plus d'un tour dans son sac et entend bien continuer d'asseoir sa domination sur ce segment avec le Galaxy Z Fold 6, son prochain modèle.

Toujours bien installé dans son confortable fauteuil de leader des smartphones pliants, Samsung s'apprête à renouveler son modèle le plus ambitieux avec le Galaxy Z Fold 6. Après des années d'amélioration de sa formule, le fabricant sud-coréen se rapproche de la maturité pour la conception de son produit. Quelles sont les nouveautés attendues sur cette génération ? Design, écrans, autonomie, photo et performances, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le Samsung Galaxy Z Fold 6.

Quand sort le Galaxy Z Fold 6 ?

Ces dernières années, le Galaxy Z Fold était généralement présenté à la fin du mois de juillet ou début août pour une disponibilité dans le courant ou à la fin du mois d'août. Pour le Z Fold 6, Samsung pourrait prendre un peu d'avance sur son calendrier. En effet, la marque est un sponsor des Jeux olympiques et compte bien profiter de l'événement pour appuyer le lancement du smartphone pliant. Selon plusieurs bruits de couloir, une conférence Galaxy Unpacked devrait être tenue à Paris le 10 juillet 2024. Le Galaxy Z Fold 6 y sera annoncé, tout comme le Galaxy Z Flip 6 et quelques autres appareils de l'écosystème Samsung Galaxy. Les précommandes seront ouvertes dans la foulée et la date de sortie du mobile devrait être fixée au 26 juillet 2024.

Combien coûte le Galaxy Z Fold 6 ?

Il est trop tôt pour connaître le prix du Galaxy Z Fold 6, mais les tarifs pratiqués pour la génération précédente sont souvent de bons indicateurs de ce à quoi il faut s'attendre. Pour rappel, le Galaxy Z Fold 5 coûtait 1 899 euros avec 256 Go de stockage et 2 039 euros avec 512 Go de mémoire interne lors de sa sortie en France. Après une hausse des prix marquée entre le Z Fold 4 et le Z Fold 5, nous ne nous attendons pas à une autre forte augmentation pour le Z Fold 6. Une option plus coûteuse embarquant 1 To de stockage, déjà commercialisée sur d'autres marchés, pourrait aussi voir le jour chez nous.

Un Galaxy Z Fold 6 plus fin et plus large ?

Le design de la gamme n'évolue logiquement plus aussi vite qu'à ses débuts, mais le Z Fold 6 devrait apporter son lot de nouveautés en matière de conception. L'intérêt d'un Fold est de disposer d'un grand écran à l'envi tout en limitant l'espace occupé lorsqu'il est rangé ou transporté. S'il adopte des dimensions proches de celles d'un smartphone standard en longueur et en largeur une fois plié, l'un des grands défauts de ce type de smartphone est leur épaisseur. Avec 13,4 mm quand il est replié, le Z Fold 5 n'est pas l'appareil le plus simple à glisser dans une poche ou à manipuler à une main. Les ingénieurs de Samsung se sont mis au travail pour limiter l'épaisseur, qui devrait être réduite à 11 mm sur le Z Fold 6. Ce changement était nécessaire après la sortie du Honor Magic V2 et son épaisseur de 10,1 mm quand plié.

The screen of Galaxy Z Fold6 looks square, similar to that of S Ultra. pic.twitter.com/VzJRWsXbaw — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) May 7, 2024

Déplié, le Z Fold 6 mesure 153,5 x 132.5 x 6,1 mm, contre 154,9 x 129,9 x 6,1 mm pour son prédécesseur. L'épaisseur ne bouge donc pas, tandis que l'on perd légèrement en hauteur pour gagner quelques centimètres sur la largeur, laissant augurer un changement de ratio d'écran. L'affichage externe devrait lui aussi voir son ratio modifié (22:9 au lieu de 23,1:9) pour obtenir un écran plus large (60,2 mm au lieu de 57,4 mm) et moins allongé. Des concurrents comme le Google Pixel Fold, le Xiaomi Mix Fold 3 ou l'Oppo Find N2, bien que non disponibles en France, semblent avoir forcé Samsung à revoir sa position à ce sujet.

The Galaxy Z Fold6's external screen width is 60.2mm, while the Fold5's external screen width is 57.4mm. Therefore, you can get a wider external screen, which is beneficial to the experience, but not too wide. pic.twitter.com/j2eLPJELx4 — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) May 7, 2024

Autre transformation majeure, le Galaxy Z Fold 6 devrait adopter des bords plus prononcés. Alors qu'une course aux écrans borderless s'était engagée entre les constructeurs ces dernières années, cet aspect ne parait plus être une priorité. Samsung a d'ailleurs retiré les bords incurvés sur le Galaxy S24 Ultra afin d'opter pour une dalle plate. Ce n'est pas la seule caractéristique que le Z Fold 6 hérite du S24 Ultra puisque le châssis passe de l'aluminium au titane, un matériau offrant un meilleur rapport entre résistance et légèreté. Cela contribuerait à faire diminuer le poids de l'appareil de 253 g à 239 g, le rendant plus agréable à manipuler.

On constate l'absence d'emplacement pour ranger un stylet Galaxy S Pen, qui ne sera donc toujours pas inclus avec le smartphone malgré sa compatibilité avec l'accessoire. Il faudra l'acquérir séparément si vous désirez utiliser le stylet. Les coloris du Z Fold 6 sont les suivants : Navy (bleu marine), Light Pink (rose pâle), Silver Shadow (argent), Craft Black (noir), et White (blanc).

L'écran externe du Galaxy Z Fold 6 plus grand ?

Les caractéristiques exactes de l'écran externe du Z Fold 6 varient selon les sources, mais la taille de sa diagonale devrait monter à 6,3, voire 6,4 pouces, contre 6,2 pouces sur le modèle antérieur. Entre ce gain et le passage à un ratio plus large, l'écran secondaire du smartphone, bien utile pour une utilisation à une main ou à la volée, devrait offrir une expérience bien plus satisfaisante. L'écran interne reste lui à 7,6 pouces, mais avec un format encore plus proche à celui d'un carré.

Les deux affichages reposent bien entendu sur la technologie AMOLED avec fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu'à 120 Hz et prise en charge du standard HDR10+. Déjà améliorée sur le Z Fold 5, la luminosité devrait être encore plus forte sur le Z Fold 6. L'idée est de ne pas laisser le OnePlus Open prétendre qu'il est le smartphone pliant jouissant de l'écran le plus lumineux.

Une puce plus puissante et de l'IA ?

Après une génération Galaxy S23 de transition équipée d'une puce Snapdragon 8 Gen 2 dans tous les territoires, Samsung est revenu à ses habitudes en intégrant un SoC Exynos 2400 maison sur les Galaxy S24 et S24+ en Europe. Seul le modèle Ultra bénéficie d'une puce Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3 gravé en 3 nm. Et c'est ce même SoC que l'on attend sur le Galaxy Z Fold 6, même dans nos contrées. Les performances du smartphone pliant ne devraient donc pas nous décevoir.

Un avantage majeur apporté par la gamme Fold avec son grand écran interne est la possibilité d'effectuer confortablement du multitâche. Pour une expérience fluide dans ce contexte, il ne faut pas léser sur la quantité de RAM disponible, surtout qu'Android se montre plutôt gourmand en mémoire vive. Sauf surprise, le Z Fold 6 embarquera 12 Go de RAM, et jusqu'à 16 Go de RAM pour la configuration comprenant 1 To de mémoire interne.

Le smartphone pliant peut compter sur la technologie de stockage ultra rapide UFS 4.0 pour une expérience des plus fluides. En termes de connectivité sans fil, le Galaxy Z Fold 6 va passer au nouveau standard Wi-Fi 7 et prend en charge le Bluetooth 5.3 pour connecter des accessoires. Il est bien sûr compatible 5G.

Lors du lancement de la série Galaxy S24, Samsung a largement communiqué sur les nouvelles fonctionnalités Galaxy AI. Celles-ci sont aussi prévues pour le Z Fold 6, qui va pouvoir résumer et traduire des articles, retranscrire une réunion, lancer une recherche à partir d'une photo d'un objet, entre autres possibilités.

Une meilleure autonomie ?

L'autonomie a toujours constitué un point noir des Z Fold. La conception des smartphones ne permet pas d'intégrer une batterie aussi imposante que sur les smartphones haut de gamme standards, tandis que le grand écran consomme forcément plus d'énergie. Les utilisateurs sont aussi plus enclins à lancer des jeux, des contenus multimédias, à regarder des vidéos ou à réaliser du multitâche sur ce type de produit, des activités qui exigent plus de ressources, et qui font donc fondre la batterie.

Un rapport évoque une batterie d'une capacité de 4 600 mAh pour le Z Fold 6, en légère hausse par rapport aux 4 400 mAh du Z Fold 5. Mais tous les leakers ne sont pas d'accord à ce sujet, certains estimant que la taille de la batterie ne devrait pas évoluer. On espère dans tous les cas que le passage à une gravure en 3 nm avec la puce Snapdragon 8 Gen 3 permettra de réduire la consommation, et donc d'améliorer l'autonomie de l'appareil.

La puissance de recharge reste décevante, bloquée à seulement 25 W en filaire. Par induction, le Z Fold 5 est limité à 15 W (4,5 W en recharge inversée) et jusqu'ici, aucune fuite ne laisse présager d'amélioration sur ce point.

Aucune nouveauté en photo ?

Le Galaxy Z Fold 5 avait conservé l'optique du Galaxy Z Fold 4, le Galaxy Z Fold 6 ne devrait rien bouleverser du côté hardware. Samsung aurait choisi de reconduire exactement la même configuration avec cette prochaine génération. Pour perfectionner le design et affiner l'appareil, le fabricant ne parviendrait pas à intégrer des capteurs plus grands à son terminal. C'est pour cette même raison que la batterie ne peut pas être plus importante.

Nous retrouvons donc un capteur principal Samsung ISOCELL GN3 de 50 MP ouvrant à f/1,8, avec une focale équivalent à du 23 mm et des pixels de 1,0 µm. Il est associé à un ultra grand-angle de 12 MP, ouverture à f/2,2, 12 mm, 1,12 µm, élargissant le champ de vision à 123°. Le dernier module est un téléobjectif de 10 MP, f/2,4, 66 mm, 1,0 µm, capable de réaliser un zoom optique jusqu'à 3x. Le capteur principal et le téléobjectif ont droit à une stabilisation optique de l'image (OIS).

Nous n'avons pas non plus d'échos concernant de nouveaux capteurs frontaux. Il faut donc s'attendre à revoir la caméra selfie 10 MP, f/2,2, 24 mm et 1,22 µm logée au-dessus de l'écran externe ainsi que l'anecdotique capteur 4 MP, f/1,8, 26 mm et 2,0 µm sous l'écran interne.

7 ans de mises à jour Android

Le Galaxy Z Fold 6 est livré sous One UI 6, surcouche de Samsung basée sur Android 14. En tant que smartphone premium de la marque, il bénéficie de la nouvelle politique de suivi logiciel du constructeur, à savoir sept années de mises à jour Android et de patchs de sécurité.

Un Galaxy Z Fold 6 Ultra dans les cartons ?

Plusieurs sources évoquent une nouvelle version du smartphone à écran pliable sur cette génération. La possibilité d'un Galaxy Z Fold 6 Ultra a notamment été commentée. Le numéro de modèle du Z Fold 6 standard est le SM-F956. Un SM-F958, qui correspondrait à un Z Fold 6 Ultra, serait aussi en préparation. Celui-ci incluerait un stylet S Pen, adopterait un format plus angulaire, et profiterait de matériaux encore plus qualitatifs. Si ce produit est bien réel, il n'arrivera pas forcément en France, et pourrait même être exclusif à la Corée du Sud.

Avant que l'information d'un Galaxy Z Fold 6 Ultra ne prenne du poids, on parlait d'un Galaxy Z Fold 6 d'entrée de gamme. Celui-ci aurait été vendu autour des 800 dollars US (hors taxe). Les concessions seraient réalisées au niveau de la puce, de l'écran et de la batterie. Pour l'instant, la probabilité de voir un tel appareil débarquer sur le marché semble toutefois assez improbable.