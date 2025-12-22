Piloter votre PC Windows 11 à distance devient plus facile que jamais : votre smartphone Android se transforme en véritable centre de contrôle

Depuis quelque temps, Microsoft cherche à renforcer les liens entre Windows 11 et Android, afin de proposer une expérience plus fluide. Après avoir testé plusieurs fonctionnalités allant dans ce sens, l’entreprise déploie désormais une mise à jour de Link to Windows pour que tout le monde puisse en profiter.

Link to Windows (ou Lien avec Windows) est une application directement intégrée aux smartphones, comme ceux de Samsung. Elle existe depuis près d’une décennie, mais jusqu’à maintenant ses capacités restaient limitées : le véritable centre de contrôle demeurait le PC.

Mais Microsoft semble vouloir renforcer l’interopérabilité entre Windows 11 et Android et proposer une expérience plus fluide, continue et réciproque entre les appareils, au sein de laquelle le smartphone devient lui aussi un centre de contrôle.

Microsoft bétonne les liens Windows 11-Android : votre smartphone devient le centre de contrôle de votre PC

La firme de Redmond a commencé par développer des fonctions dans ce but, comme la possibilité de verrouiller à distance et en un clic son PC Windows 11 depuis son smartphone Android avec le nouveau bouton « Verrouiller le PC ». Une fonction plutôt utile si vous vous êtes absenté et avez oublié de sécuriser votre PC.

Microsoft déploie désormais la mise à jour 1.25102.140.0 pour rendre ces fonctionnalités accessibles au grand public : comme le souligne Windows Latest, cette fois-ci nul besoin de rejoindre le programme Windows Insider ou d’installer une version bêta pour en profiter.

Consultez le niveau de batterie et la qualité du réseau de votre PC directement depuis votre smartphone

Première nouveauté introduite par la dernière mise à jour de Link to Windows : vous pouvez désormais voir le niveau de batterie de votre PC – l’information est synchronisée environ toutes les minutes – ainsi que la qualité du réseau. Apparaît aussi une nouvelle section baptisée « Recent » : elle recense vos dernières interactions, comme les éléments du presse-papier ou les fichiers reçus.

Envoyez des fichiers de votre smartphone vers votre PC

Puisque, oui, la mise à jour permet désormais de transférer facilement des fichiers de votre smartphone vers votre PC, simplement en appuyant sur le bouton « Envoyer des fichiers ». De plus, les éléments reçus depuis le PC s’affichent désormais directement sur la page d’accueil, ce qui permet d’y accéder rapidement. Notons que Phone Link (ou Mobile connecté) permettait déjà l’inverse (envoyer des fichiers du PC vers le téléphone).

Accédez au presse-papier de votre PC depuis votre smartphone

Et si en septembre Microsoft testait une nouvelle fonctionnalité pour synchroniser automatiquement vos presse-papiers Windows 11 et Android, elle est désormais déployée avec la mise à jour. Une fois autorisée via Paramètres Windows > Bluetooth et appareils > Appareils mobiles, la fonction vous permettra d’accéder au presse-papier de votre PC sans même avoir à ouvrir Link to Windows constamment. Un élément synchronisé peut être supprimé ou partagé avec d’autres applications.

Dupliquez l’écran de votre smartphone sur votre PC depuis votre smartphone

Autre nouveauté : un bouton « Dupliquer sur le PC » a été ajouté à Link to Windows sur Android. Cela rend le processus de duplication de l’écran du smartphone vers le PC plus simple et plus rapide : en intégrant ce bouton directement dans l’application mobile, cela évite d’avoir à passer par Mobile connecté. Rappelons également que Microsoft expérimente aussi un nouveau bouton dans la dernière version de Mobile connecté : il permet d’activer le mode « Étendu », afin d’agrandir la fenêtre des applications Android. S’il reste encore du travail, les choses évoluent dans le bon sens.