Pourquoi Google offre-t-il un sursis à Assistant sur les smartphones sous Android ?

Google souhaitait abandonner Assistant sur les smartphones avant fin 2025. La firme de Mountain View change d’avis et reporte le remplacement systématique de son assistant virtuel par Gemini. Qu’est-ce que cela change ? Quel est le nouveau calendrier ? On vous dit tout.

En mars 2025, Google annonçait la fin d’Assistant, l’application qui vous permet de commander votre smartphone avec votre voix (ou avec du texte, selon les situations). Une application de moins en moins pertinente depuis l’arrivée de Gemini et la possibilité d’engager des conversations avec l’intelligence artificielle. D’autant que Gemini est capable de remplacer Assistant sur les tâches locales et propose des services de recherche d’informations beaucoup plus avancées.

Dès son lancement sur smartphone, il était donc assez logique que Gemini remplace Assistant. Un remplacement que Google a voulu précipiter en mars dernier. La firme annonçait en effet aux constructeurs que tous les smartphones sous Android répondant à certains prérequis techniques devraient embarquer son intelligence artificielle avant fin 2025. Une décision qui ne concernait que les smartphones, les autres produits de l’écosystème ayant droit à un délai supplémentaire. C'est notamment le cas des enceintes connectées compatibles Google Home.

Google offre un sursis de dernière minute à Assistant

Ce week-end, Google est revenu sur son calendrier en offrant un sursis supplémentaire à Assistant. Dans un message posté sur le site dédié au support technique de Gemini, le géant américain reporte la date butoir d’au moins plusieurs mois. Elle explique avoir pris cette décision pour « assurer une transition fluide » et qu’un nouveau calendrier sera fourni courant 2026. Cela ne veut pas dire que Google freine le remplacement d’Assistant par Gemini. Mais il semble que la tâche soit un peu plus ardue que prévu et qu’il est nécessaire qu’un délai supplémentaire soit de mise.

Pour rappel, Google Assistant est un service lancé en 2016 et généralisé sur Android en 2017. Il permet de réaliser des recherches simples sur Internet, de créer des rendez-vous dans Agenda, d’envoyer des messages, d’ajuster certains paramètres du téléphone ou encore de reconnaitre une chanson. Si Assistant est voué à disparaitre sur la plupart des téléphones au profit de Gemini, l’application restera présente sur les smartphones Android incompatibles avec l’intelligence artificielle. Quelles seront alors ces possibilités ? Google continuera-t-il à maintenir proprement Assistant pour cette frange d’utilisateurs ? Rien n’est moins sûr.