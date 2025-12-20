Le Px8 de Bowers & Wilkins n’était pas simplement un casque onéreux. C’était une promesse. Un son authentique et pur dans un bel écrin technologique. Deux ans plus tard, pressé par Focal et Bang & Olufsen, la marque britannique renouvelle ce casque ultra haut de gamme, en s’appuyant sur le très bon Px7 S3, sorti quelques mois avant, mais en poussant les curseurs au max. Quel est le résultat ? Réponse dans ce test complet.

En juin 2025, nous avons publié le test du Px7 S3, un casque développé par Bowers & Wilkins. Vendu autour des 400 euros, ce casque est un adversaire assez sérieux de plusieurs modèles emblématiques, dont le QuietComfort Ultra de Bose, le Momentum 4 de Sennheiser ou encore le XM6 de Sony. À ce prix, nous pourrions croire que le Px7 S3 est le casque le plus cher de Bowers & Wilkins. Mais ce n’est pas du tout le cas.

Lire aussi – Test Nothing Headphone (1) : un casque qui n’a rien à envier à la concurrence

Une autre gamme chapeaute le Px7 S3 : la gamme Px8. Et le prix de vente n’est pas le même : plus de 700 euros. Cette gamme est née en 2023. L’objectif du Px8 originel était alors de pousser tous les curseurs au maximum. Ceux sur la qualité audio et ceux sur le design. Fin septembre 2025, Bowers & Wilkins a présenté le successeur de ce casque très haut de gamme. Il s’appelle Px8 S2, tout simplement.

Et même s’il s’inspire du Px7 S3, le positionnement du Px8 S2 reste le même : priorité absolue pour le son. Or, nous n’attendons pas qu’une expérience audio irréprochable de la part d’un produit à ce prix. Quels sont ces autres atouts ? Quelles sont les nouveautés ? Réponse dans ce test complet.

Le prix public conseillé du Px8 de Bowers & Wilkins s’élève à 729 euros. Cela représente une augmentation de 30 euros par rapport ai Px8. Et surtout, le Px8 S2 passe au-dessus de la barre symbolique des 700 euros. À titre de comparaison, le Px7 S3, concurrent du XM6 de Sony, est vendu 429 euros. Soit 300 euros de moins. Pour le justifier, il faut évidemment des arguments percutants.

Les concurrents du Px8 S2 ne sont pas nombreux. Les deux principaux sont le Bathys MG de Focal et le Beoplay H95 de Bang & Olufsen. Le premier a été officialisé en 2022 au prix de 799 euros, avec une version « MG » lancée en 2025 à 1200 euros. Le second est sorti il y a cinq ans déjà à 800 euros environ (il est aujourd’hui un peu plus cher). Il est accompagné depuis un an par le Beoplay H100 qui vient chatouiller la barre des 1500 euros. Juste en dessous des 600 euros, vous retrouvez l’AirPods Max d'Apple à 579 euros.

Le Px8 S2 est sorti en France fin septembre 2025. Il se décline en deux coloris : noir (notre version de test) et blanc (que nous avons essayé au lancement). Dans la boîte, le casque est accompagné d’un câble USB-C vers USB-C, d’un câble USB-C vers jack 3,5 mm et d’une housse de transport. Cette dernière est en tissu. Identique à celle du Px7 S3, elle est qualitative, mais un peu encombrante dans un sac à dos.

Design et contrôle

Démarrons ce test avec un tour du propriétaire. Le Px8 S2 reprend l’ergonomie générale du Px8 et du Px7 S3. Nous retrouvons donc un casque circum-oral : les écouteurs recouvrent entièrement les oreilles et les coussinets s’appuient contre la tête. Les tiges sont réglables bien évidemment. Et les contrôles restent physiques : des touches sont réparties sur les deux écouteurs. À gauche, la touche de mise en marche et d’appairage. À droite, le contrôle du volume et une touche multifonctions pour l’ANC et la lecture. Simple et efficace.

Le design est l’une des grandes forces du Px8 S2, que ce soit par rapport à ses prédécesseurs ou la concurrence directe. Le plus marquant est les nouvelles branches métalliques. Elles sont creusées pour y faire passer le câble de connexion. Cette pièce est particulièrement magnifique. Elle donne du cachet visuel. Elle protège le câble, lequel est cerclé de nylon. Et cela allège le poids du casque de 10 grammes (pour passer à 310 grammes). C’est plus lourd que le XM6 de Sony. Mais c’est plus léger que le Bathys de Focal.

Comme son prédécesseur, le Px8 S2 fait la part belle aux beaux matériaux : aluminium brossé ou anodisé pour les tiges et la coque externe des écouteurs et cuir de nappa pour les coussinets rembourrés de mousse à mémoire de forme, l’arceau et une partie de l’habillage des écouteurs. Même les boutons sont métalliques, avec un revêtement texturé pour l’un d’eux, afin de mieux le discerner au bout du doigt. Le tissu placé entre l’écouteur et l’oreille est très doux. Bowers & Wilkins conserve de légères touches de plastique pour les grilles et le cerclage. Mais c’est très discret.

Les tiges conservent bien évidemment leur articulation pour adapter parfaitement le casque à la tête et pour le placer à plat dans la housse. Le Px8 S2 bénéficie aussi du travail ergonomique effectué sur le Px7 S3. Face au Px8, les boutons ont ici été repositionnés pour être plus faciles à utiliser et les écouteurs sont moins épais.

Une fois sur la tête, le casque est très agréable à porter, avec un bon répartition du poids. Le serrage de l’arceau est bien équilibré (ni trop ni trop peu). Le toucher du cuir nappa est très agréable, mais il chauffe un peu et laisse moins la peau respirer qu’un tissu maillé comme celui du AirPods Max. Soyez donc averti.

Qualité audio

Nous avons vu précédemment que le Bowers & Wilkins a réduit l’épaisseur des coques du Px8 S2, à l’image du Px7 S3. Lors de cette annonce, nous avons craint que cela impacte négativement la qualité audio du casque, car réduire la coque implique de réduire le volume d’air disponible pour créer le son. Heureusement, il n’en est rien. La signature sonore si particulière de Bowers & Wilkins est toujours de mise. Et le plaisir d’écoute est toujours au rendez-vous.

Si le transducteur de 40 mm est de retour ici, avec sa membrane en carbone à la fois rigide et légère, Bowers & Wilkins a opéré quelques modifications physiques. La membrane a été légèrement repensée. Le transducteur a été incliné pour se rapprocher de l’oreille. Les aimants ont été revus. Et les suspensions sont plus fermes pour éviter les débordements. Un DSP et un DAC dédiés ont été ajoutés. Résultat, le Px8 S2 gagne en précision et le volume est bien maitrisé.

Nous retrouvons donc tout le dynamisme de la marque britannique dans le Px8 S2. Les basses sont toujours très présentes, mais elles sont plus dynamiques. Les aigus sont bien détaillés, parfois un peu trop puissants, à la limite du scintillement. Les médiums sont en léger retrait ici, pour éviter une surabondance. La scène sonore est large et immersive, même si certains pourraient être frustrés par le léger déséquilibre sur les médiums. Comme le Px7 S3, le Px8 S2 propose une option « son spatial » qui simule deux haut-parleurs placés devant soi. Une interprétation « très personnelle » de l’audio spatial…

Le Px8 S2 est compatible Bluetooth 5.3 (portée de 10 mètres environ). Cette connectivité prend en charge les codecs habituels : AAC et SBC. Grâce à son processeur Snapdragon Sound, vous pouvez ajouter à cela la suite aptX (HD, Adaptive et Lossless). Et grâce à une mise à jour, le casque est également compatible LE Audio, comprenant le codec LC3 et la fonction Auracast. Si ce panel est plus adapté à un usage avec Android, la connexion à un iPhone est également bonne.

Grâce à son port USB-C et les câbles fournis, vous pouvez le brancher à une source audio en USB-C, pour un flux numérique de bout en bout, ou à une source en jack 3,5 mm, pour un flux analogique vers numérique. Dans les deux cas, le casque doit être allumé pour fonctionner : il n’y a pas de mode 100 % passif, comme avec le XM6 par exemple. L’inconvénient est que le casque doit donc être chargé pour être utilisé en jack 3,5 mm. L’avantage est que la qualité audio n’est pas dégradée. Le choix de Bowers & Wilkins est ici assez logique.

De par son format et le matériau de ses écouteurs, le Px8 S2 offre une très bonne isolation passive. Mais le casque profite aussi d’une réduction de bruit active. L’ANC est sensiblement la même que celle du Px7 S3, avec huit micros répartis autour des coques et du transducteur. La plupart des bruits sont étouffés, mais certaines fréquences ne sont pas arrêtées pour ne pas affecter la qualité audio. Dans un avion, il y a donc toujours un bruit de fond. Dans un open-space, certaines voix sont parfois perceptibles. Dans un métro, les crissements des roues sur les rails restent gênantes. Nous sommes globalement un cran en dessous de l’AirPods Max et du XM6.

Heureusement, ces nouveaux micros améliorent aussi la qualité des appels et isolent très bien la voix tout en réduisant les bruits ambiants. Et ce même dans un environnement bondé où la voix de l’utilisateur devient très légèrement métallique. Encore un bon point.

Interactivité et application

Pour contrôler finement le Px8 S2, vous devez passer par l’application Bowers & Wilkins Music. Une application que nous avons déjà testée avec le Px7 S3 et que nous trouvons assez élégante, même si elle n’est pas la plus riche au niveau des fonctionnalités. Celle-ci est disponible sur iOS et Android et il n’y a aucune différence ergonomique entre les deux versions. Et c’est tant mieux.

Cette application déporte certaines commandes usuelles du casque, notamment l’activation de l’ANC. Vous y retrouvez aussi un menu pour personnaliser le comportement du bouton ANC du casque (il peut servir à appeler un assistant vocal, comme Siri ou Gemini). Et l’application sert à mettre à jour le micrologiciel du casque. Tout cela est classique.

Dans cette application, vous retrouvez aussi un égaliseur sur cinq bandes de fréquence pour adapter le profil audio du Px8 S2 à vos goûts. Cet égaliseur ne comporte pas de profils préconçus pour les styles musicaux, comme « Rock », « Classique » ou « Jazz ». Dommage pour les néophytes.

Comme le Px7 S3, le Px8 S2 est compatible Google Fast Pair, pour connecter rapidement le casque à un smartphone Android, et peut se connecter à deux appareils simultanément (iOS, Android, macOS, etc.). En revanche, le casque ne semble pas prendre en charge Swift Pair : il n’est donc pas possible de passer d’un appareil à un autre automatiquement, comme pourraient le faire des AirPods entre un iPhone et un MacBook, par exemple. Pour changer de source, il faut passer par l’application ou désactiver l’appareil en cours d’utilisation.

Le Px8 S2 est évidemment équipé d’un capteur de portage. Ce dernier permet de mettre en pause la musique quand vous enlevez le casque, pour améliorer l’autonomie de ce dernier, mais aussi du téléphone qui est appairé. Plus réactif et plus précis que celui du Px7 S3, le capteur de portage du Px8 S2 n’est pas parfait non plus, avec quelques loupés. Vous pouvez augmenter ou réduire la sensibilité du capteur dans l’application. Et vous pouvez même le désactiver.

Autonomie et recharge

Dernière partie de ce test : la batterie. Sur ce point, le Px8 S2 reprend les chiffres du Px8 et du Px7 S3. Nous retrouvons donc une batterie de 740 mAh pour une autonomie annoncée par la marque de 30 heures avec l’ANC et le volume à 50 %. Et à l’usage, cela se révèle plutôt juste. Lors de nos tests, nous avons mesuré une autonomie légèrement supérieure à 30 heures, sachant que le volume était à 50 %, que la source audio utilisait le codec AAC et que la réduction de bruit active fonctionnait. Et cela en ayant une configuration plus énergivore avec un nouveau DSP dédié.

Notez que le Px8 S2 est équipé d’une fonction de veille automatique qu’il est possible d’activer ou désactiver depuis l’application. Elle permet d’éteindre automatiquement le casque après 15 minutes d’inutilisation. C’est très appréciable pour éviter les mauvaises surprises. Attention, la mise en veille ne fonctionne pas si la détection de portage est désactivée et que la musique continue de jouer…

Pour recharger le casque, une seule solution : la charge filaire grâce au câble USB-C fourni. Avec un chargeur de smartphone (comme celui du P60 Pro offrant une puissance de 80 watts), nous avons rechargé entièrement le Px8 S2 en deux heures et demie environ. Il y a une fonction charge rapide qui permet de reprendre 7 heures d’autonomie (environ 30 % de batterie) en 15 minutes. Dernier détail, vous pouvez écouter de la musique en rechargeant le Px8 S2.

Alors, on achète ?

Le Px8 S2 est un casque « extraordinaire », dans tous les sens du terme. D’abord, il offre une expérience audio précise et très qualitative, qui se prête à tous les exercices. Les basses sont très présentes (peut-être trop pour certains). Les aigus sont pétillants et détaillés, sans être scintillants. La scène sonore est large. Et l’ensemble est très dynamique. Ensuite, la construction est sublime, avec ses branches creusées pour y passer le câble entre les deux transducteurs. Enfin, l’autonomie reste très bonne, malgré l’intégration d’éléments techniques plus énergivores.

Bien sûr, le Px8 S2 n’est pas irréprochable. Un peu lourd. Pas vraiment respirant. Pas toujours très complet sur l’interactivité (absence de Swift Pair par exemple). À son prix, nous sommes vraiment plus exigeants. Si le Px8 S2 est techniquement et visuellement au-dessus du Px7 S3, la différence de prix n’est pas évidente à justifier entièrement. Un peu comme des habits d’un grand créateur.