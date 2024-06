Les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 se dévoilent sous toutes les coutures, voici les images

À quelques jours de la présentation des Galaxy Z Fold et Z Flip 6, un revendeur en ligne publie par erreur les pages dédiées aux smartphones pliables de Samsung. L'occasion de les contempler sous tous les angles.



À mesure que la présentation d'un smartphone approche, les chances de constater des fuites involontaires augmentent. Pourquoi ? Parce qu'en amont de la date officielle définie par le constructeur, les revendeurs reçoivent les informations nécessaires à la mise en ligne des pages dédiées à l'achat du mobile. C'est normal, ils ne peuvent pas attendre le dernier moment pour les préparer. Et parfois, les pages en question deviennent visibles de tous pendant un court instant. Internet étant ce qu'il est, ce genre de gaffe ne passe jamais inaperçu, comme ici.

La dernière en date est signée du site Harvey Norman, australien de son état. Elles ne sont plus accessibles depuis, mais WinFuture a pu repérer les pages relatives au Galaxy Z Fold 6 et au Galaxy Z Flip 6 de Samsung. Pour rappel, les deux modèles pliables seront officialisés le 10 juillet prochain à Paris. Tout y est ou presque : photos sous tous les angles, les différentes couleurs proposées, la fiche technique (incomplète), le prix… Voyons quelles sont les informations importantes à retenir.

Voici à quoi ressemblent les Galaxy Z Flip et Z Fold 6

Ci-dessous, vous pouvez voir le Z Flip 6 dans 3 coloris, gris, vert et jaune (le bleu est sur l'image qui sert d'illustration principale à cet article). Deux variantes étaient disponibles sur le site australien. La première propose 256 Go d'espace de stockage et la deuxième 512 Go. Elles affichent une protection Gorilla Gass Victus 2 pour l'écran principal et Armor Aluminium pour le cadre et la charnière. Les caractéristiques dévoilées s'arrêtent là. Les prix sont respectivement de 1 799 AU$ et 1 999 AU$, soit au taux actuel arrondi 1 115 € et 1 239 €.

Quant au Galaxy Z Fold 6, en rose et gris ci-dessous, il profitera des mêmes protections que le Flip. Là aussi, la fiche technique est quasiment vide. Elle confirme le poids du mobile, 239 grammes, et donnent 3 variantes :

XX Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage pour 2 749 AU$ (1 705 €).

8 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage pour 2 949 AU$ (1 829 €).

8 Go de RAM et 1 To d'espace de stockage pour 3 299 AU$ (2 045 €).

Rendez-vous le 10 juillet pour les informations officielles !