Galaxy Z Fold 6, Flip 6 : Samsung va encore se limiter à une charge 25W, tirez un trait sur la rapidité

Depuis plusieurs années, Samsung refuse de proposer une charge allant au-delà de 25W, là où la concurrence a franchi ce cap depuis un certain temps. Même sur ses smartphones premium, il faut attendre plus d’une heure pour recharger entièrement l’appareil. Malheureusement, il semblerait que cela ne change toujours pas sur les Galaxy Z Fold 6 et Flip 6.

On ne pourra enlever au constructeur qu’il sait tenir ses positions. Entre Samsung et la charge 25W, c’est une grande histoire d’amour. Cela fait des années que la marque se refuse à franchir cette barrière, même sur ses smartphones premium. 200W chez Xiaomi, 240W chez Realme et jusqu’à 260W chez Infinix, les innovations dans le domaine s’enchaînent mais chez Samsung, on traîne encore la patte.

Officiellement, le constructeur coréen a toujours plaidé la protection de la batterie pour justifier ce choix. Pourtant, comme nous l’avons d’ailleurs déjà expliqué, les multiples protections, tant au niveau logiciel que hardware, qui ont vu le jour ces dernières années sur les smartphones compatibles avec la charge rapide permettent de limiter cette dégradation de la batterie. Malgré tout, Samsung continue de faire la sourde oreille et il semblerait que cela ne bouge pas sur ses prochains smartphones.

Il faudra encore se contenter d’une charge 25W sur les Galaxy Z Fold 6 et Flip 6

En effet, on a une mauvaise nouvelle pour vous si vous vous attendiez à du changement sur les prochains pliants de Samsung. Comme le rapporte le leaker Ice Universe, qui a eu accès aux documents de certifications des Galaxy Z Fold 6 et Flip 6, les deux smartphones devront encore se contenter d’une charge 25 W. Comme l’a dit un jour un grand philosophe, on ne s’attendait à rien mais on est quand même déçu.

Samsung n’est donc visiblement pas prêt de changer d’avis sur ce point. Du reste, nous devrions tout de même avoir droit à quelques améliorations sur les deux modèles, notamment au niveau des écrans et de la photo. Surtout, la firme pourrait nous réserver une belle surprise sous la forme d’un tout nouveau modèle bien plus abordable, qui devrait se vendre aux alentours de 800 €. De quoi, peut-être, agrandir un marché encore relativement de niche.