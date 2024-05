On en sait plus sur les Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Ring, bonne nouvelle pour l’autonomie

Une base de données de la FCC nous révèle la capacité exacte des batteries qui équipent le smartphone pliant Galaxy Z Flip 6 et l'anneau connecté Galaxy Ring.

De précédents rapports évoquaient une hausse de capacité pour la batterie du Samsung Galaxy Z Flip 6, des documents de la FCC (organisme de certification des États-Unis) viennent confirmer cette tendance. Comme d'habitude, le smartphone pliant sera équipé d'un accumulateur divisé en deux parties, dû à la contrainte de conception inhérente à la technologie pliante.

La première batterie du Z Flip 6 offrirait une capacité de 1 097 mAh, contre 971 mAh sur le Galaxy Z Flip 5. La seconde afficherait 2 790 mAh, en hausse par rapport aux 2 620 mAh de la génération antérieure. Au total, nous aurions donc une batterie de 3 887 mAh pour le nouveau modèle, soit presque 300 mAh de plus que les 3 591 mAh du mobile de l'année dernière.

La capacité des batteries des Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Ring est connue

Pour le Galaxy Z Flip 5, Samsung communiquait sur une capacité de 3 700 mAh. Sauf exception, les constructeurs n'annoncent pas la capacité réelle des batteries, ou mettent en avant un arrondi et précisent la capacité exacte plus discrètement dans le tableau des spécifications techniques. Pour le Galaxy Z Flip 6, nous pouvons nous attendre à ce que Samsung évoque une batterie de 4 000 mAh. Le smartphone devrait en tout cas bénéficier d'une hausse autonomie, grand point noir de la gamme Flip à ce jour.

Toujours selon des documents de la FCC, l'anneau connecté Galaxy Ring sera disponible dans les tailles de 5 à 12 aux États-Unis (il y a quelques mois, la marque parlait de tailles allant du 5 au 13). Une batterie de 17 mAh est embarquée dans les tailles 5,6 et 7. Les tailles 8, 9, 10 et 11 montent à 18,5 mAh. Enfin, la plus grande (12) aurait droit à une batterie de 22,5 mAh. Samsung a déjà fait savoir qu'il visait une autonomie jusqu'à neuf jours pour sa bague.

Le Galaxy Ring devrait se décliner dans les coloris noir, argent et or. Ses capteurs permettront de recueillir des données de santé, à consulter depuis l'application Samsung Health, déjà utilisée par les possesseurs d'une montre connectée Galaxy Watch. L'anneau connecté devrait être lancé officiellement en même temps que les nouvelles smartwatches et les nouveaux smartphones pliants de Samsung, à savoir en juillet 2024.

Source : MySmartPrice