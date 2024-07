Les fiches techniques du Galaxy Z Fold 6 et du Galaxy Z Flip 6 ont finalement fuité, les voici au complet

À quelques jours de l'officialisation des smartphones pliables de Samsung, les Galaxy Fold 6 et Flip 6, leur fiche technique est dévoilée en intégralité. Voyons ce que ces pliables ont sous le capot.



C'était inévitable. Alors qu'on attend l'Unpacked de Samsung du 10 juillet, événement pendant lequel la marque va dévoiler le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6, mais aussi le Galaxy Ring, la Galaxy Watch 7 et les Galaxy Buds 3, le célèbre leaker Evan Blass a décidé de publier les documents promotionnels des smartphones pliables. Les Fold et Flip 6 y sont comparés à leur prédécesseurs pour souligner les évolutions et surtout, la fiche technique des deux mobiles est révélée.

Certes, on n'apprend pas grand chose de nouveau tant les fuites ont été nombreuses, mais il y a quand même quelques petites surprises bienvenues. D'une manière générale, les 6e modèles des gammes Fold et Flip sont clairement supérieurs au 5e à presque tous les niveaux : finesse de la charnière et de l'ensemble, photo, autonomie, écran, processeurs… Voyons cela dans le détail, sachant que les informations suivantes concernent une seule variante des deux téléphones.

Voici la fiche technique complète du Galaxy Z Fold 6…

On retrouve des choses que l'on savait déjà sur les caractéristiques du Galaxy Z Fold 6, et elles sont désormais complétées pour sa version avec 512 Go d'espace de stockage :

Dimensions : Fermé : 153,5 x 68,1 x 12,1 mm. Ouvert : 153,5 x 132,6 x 5,6 mm.

: Poids : 239 grammes.

: 239 grammes. Écrans : Intérieur : Dynamic AMOLED 2X, 7,6 pouces, définition 2160 x 1856 pixels (QXGA+), taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz. Extérieur : Dynamic AMOLED 2X, 6,3 pouces.

: Processeur : 8 cœurs, 3,39 GHz, 3,1 GHz, 2,9 GHz et 2,2 GHz. Le modèle n'est pas précisé, mais il s'agit sans doute d'un Snapdragon 8 Gen 3 .

: 8 cœurs, 3,39 GHz, 3,1 GHz, 2,9 GHz et 2,2 GHz. Le modèle n'est pas précisé, mais il s'agit sans doute d'un . Mémoire RAM : 12 Go.

: 12 Go. Espace de stockage : 512 Go (484 disponibles par défaut).

: 512 Go (484 disponibles par défaut). Caméra : Objectif principal : 50 MP f/1.8. Ultra grand-angle : 12 MP f/2.2. Téléobjectif : 10 MP f/2.4, zoom optique x+, zoom numérique jusqu'à x30. Caméra sous l'écran : 4 MP f/1.8, pas d'autofocus et pas de stabilisation optique. Caméra Selfie : 10 MP f/2.2, pas d'autofocus.

: Enregistrement vidéo : UHD 8K (7680 x 4320 pixels) à 30 ips, ralenti Full HD à 240 ips ou UHD à 120 fps.

: UHD 8K (7680 x 4320 pixels) à 30 ips, ralenti Full HD à 240 ips ou UHD à 120 fps. Batterie : 4 400 mAh, jusqu'à 18h d'autonomie annoncée en navigation Internet (sur réseau ou Wi-Fi).

: 4 400 mAh, jusqu'à 18h d'autonomie annoncée en navigation Internet (sur réseau ou Wi-Fi). Compatibilité avec le stylet tactile S Pen , Samsung DeX , le Galaxy Ring , les Galaxy Buds3 Pro , la Galaxy Watch 7 (plus tous les modèles antérieurs d'écouteurs et montres connectées Samsung).

, , le , les , la (plus tous les modèles antérieurs d'écouteurs et montres connectées Samsung). Réseau cellulaire : 5G/4G, double SIM/eSIM.

Parmi les autres éléments notables, citons la certification IP48, qui fait du Z Fold 6 le premier de la gamme a proposer une résistance limitée à la poussière. La luminosité de l'écran promet d'être au rendez-vous avec une maximum de 2 600 nits, soit 1,5 fois plus que le Galaxy Z Flip 5.

… Et la fiche technique complète du Galaxy Z Flip 6

Du côté des caractéristiques du Galaxy Z Filp 6, là aussi pas de surprise particulière. Le pliable reste néanmoins une très bonne évolution de son prédécesseur, sur le papier en tout cas. Il s'agit ici de la version avec 256 Go d'espace de stockage :

Dimensions : Fermé : 85,1 x 71,9 x 14,9 mm. Ouvert : 165,1 x 71,9 x 6,9 mm.

: Poids : 187 grammes.

: 187 grammes. Écrans : Intérieur : Dynamic AMOLED 2X, 6,7 pouces, définition 2640 x 1080 pixels (FHD+), taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz. Extérieur : IPS, 3,4 pouces, définition 720 x 748 pixels.

: Processeur : 8 cœurs, 3,39 GHz, 3,1 GHz, 2,9 GHz et 2,2 GHz. Là aussi on s'attend à un Snapdragon 8 Gen 3 .

: 8 cœurs, 3,39 GHz, 3,1 GHz, 2,9 GHz et 2,2 GHz. Là aussi on s'attend à un . Mémoire RAM : 12 Go.

: 12 Go. Espace de stockage : 256 Go (227,7 disponibles par défaut).

: 256 Go (227,7 disponibles par défaut). Caméra : Objectif principal : 50 MP f/1.8. Ultra grand-angle : 12 MP f/2.2. Caméra Selfie : 10 MP f/2.2, pas d'autofocus.

: Enregistrement vidéo : UHD 4K (3840 x 2160 pixels) à 60 ips, ralenti Full HD à 240 ips ou 120 fps.

: UHD 4K (3840 x 2160 pixels) à 60 ips, ralenti Full HD à 240 ips ou 120 fps. Batterie : 4 000 mAh, jusqu'à 19h d'autonomie annoncée en navigation Internet sur réseau, 20 en Wi-Fi.

: 4 000 mAh, jusqu'à 19h d'autonomie annoncée en navigation Internet sur réseau, 20 en Wi-Fi. Compatibilité avec le Galaxy Ring , les Galaxy Buds 3 Pro , la Galaxy Watch 7 (plus tous les modèles antérieurs d'écouteurs et montres connectées Samsung).

le , les , la (plus tous les modèles antérieurs d'écouteurs et montres connectées Samsung). Réseau cellulaire : 5G/4G, SIM + eSIM ou double eSIM.

Comme le Fold 6, le Flip 6 bénéficie d'une certification IP48. Les deux smartphones intégreront bien sûr Galaxy AI, l'intelligence artificielle made in Samsung qui permet par exemple d'accéder à de nouvelles fonctionnalités photo comme ce que la firme appelle le “Clear zoom” : un recadrage serré du cliché avec un minimum de bruit et une netteté améliorée. Rendez-vous le 10 juillet pour la présentation officielle des pliables ainsi que des autres produits Samsung !

