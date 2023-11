Samsung va voir les choses en grand avec le Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6, surtout au niveau de l’écran

Les smartphones pliables de Samsung misent tout sur leurs écrans, et la prochaine génération devrait largement améliorer cette partie avec des dalles encore plus grandes. Voici ce que l’on sait déjà à leur sujet.

Sur X, le célèbre PDG de Display Supply Chain Consultants, Ross Young, vient de dévoiler quelques informations au sujet des prochains Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 de Samsung, qui ne sont pas attendus avant l’été 2024. Ceux-ci promettent d’être bien différents de leurs prédécesseurs, notamment au niveau de leurs écrans.

Selon les sources de Ross Young, qui s’avèrent toujours très fiables, Samsung va cette fois-ci opter pour des écrans nettement plus grands sur ses Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6, ce que soit au niveau de l’écran externe ou encore de l’écran interne. Les dimensions et le format des appareils devraient donc s’en trouver légèrement modifiés.

Les Galaxy Z Flip 6 et Fold 6 vont utiliser des écrans plus larges

Ross Young annonce dans sa publication que le Galaxy Z Fold 6 va utiliser des écrans plus grands, que ce soit sur son écran de couverture ou pour la dalle pliable. Pour rappel, le Galaxy Z Fold 5 actuel utilise des écrans de 6,2 pouces et 7,6 pouces, respectivement, donc le Galaxy Z Fold 6 devrait aller au-delà de ces chiffres.

On s’attend notamment à ce que le Galaxy Z Fold 6 devienne plus large, plutôt qu’adopter un format très « long » une fois plié. Son écran de couverture devrait cette fois-ci ressembler un peu plus à celui d’un smartphone traditionnel, ce qui devrait lui permettre de devenir plus intéressant à utiliser.

Du côté du Galaxy Z Flip 6, Ross Young s’attend également à des changements similaires, et donne d’ailleurs plus de détails. L’écran de couverture devrait cette fois-ci mesurer près de 3,9 pouces, contre 3,4 pouces pour celui du Galaxy Z Flip 5. Un tel changement pourrait bien signifier que l’écran va cette fois-ci occuper presque toute la surface de la partie supérieure du smartphone. L’écran interne devrait lui aussi devenir un peu plus grand, mais on ne connait pas encore ses dimensions exactes.