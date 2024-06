Ne soyez pas déçu par ces nouvelles images des Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6, il y a une explication

Des photos de ce qui serait une version factice des Galaxy Z Flip 6 et Fold 6 risquent de décevoir les attentes. Pourtant, il n'est pas nécessaire de s'inquiéter outre mesure, voici pourquoi.



Les futurs Galaxy Z Flip et Z Fold de Samsung n'échappent pas au phénomène qui touche tous les smartphones depuis des années : on sait déjà (presque) tout sur eux bien avant leur annonce officielle par le constructeur. C'est même la marque qui dévoile par erreur des images des Z Flip 6 et Z Fold 6. Au moins, ça a le mérite de permettre aux personne intéressées de se faire une idée en amont de la sortie. Parmi toutes les révélations qui abondent sur le Web, certaines sont plus engageantes que d'autres.

Apprendre que la vitesse de recharge des deux mobiles pliables serait limitée à 25W n'est pas une très bonne nouvelle par exemple. Idem quand on s'intéresse aux capteurs photos du Z Fold 6, supposés identiques à ceux du Z Fold 5. En revanche, nous sommes plus enthousiastes à l'idée que le constructeur coréen réduise le pli présent sur les écrans grâce à un changement subtil. Ce point précis serait totalement remis en question si l'on se réfère aux nouvelles images dévoilées par 9to5Google. Mais rassurez-vous, elles ne sont pas ce qu'elles semblent être.

Pourquoi ces images des Galaxy Z Flip et Fold 6 ne doivent pas vous inquiéter

Le site a mis la main sur des exemplaires des prochains smartphones pliables de Samsung. L'occasion de constater que les changements de design sont assez mineurs, ce à quoi l'on s'attendait déjà. Mais c'est surtout la photo montrant la pliure de l'écran du Z Fold 6 qui peut faire hausser les sourcils. Comme on le voit ci-dessous, elle est très marquée alors qu'on imaginait quelque chose de bien plus discret.

La bonne nouvelle, c'est que les appareils montrés ici sont des “dummies”, ou des téléphones factices. Ils servent surtout à s'en faire une idée globale et ne sont pas fabriqués avec les matériaux finaux. Autrement dit, l'écran est ici fait avec du plastique bas de gamme, bien loin de ce que sera le produit fini. Le pli ne sera donc pas aussi prononcé heureusement. Nous en aurons la confirmation bien assez tôt : les Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6 seront dévoilés le 10 juillet prochain.