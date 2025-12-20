Shorts : vous confondez ces deux boutons constamment ? YouTube les fusionne pour clarifier l’interface

YouTube a à cœur d’écouter les retours des utilisateurs de l’onglet Shorts. Pour cela, la plateforme introduit de nouvelles fonctionnalités et réalise parfois des tests pour améliorer l’interface. La dernière expérimentation en date consiste à fusionner deux boutons que de nombreuses personnes utilisent indifféremment.

Pour riposter face à l’explosion de la popularité de TikTok en 2020, YouTube a allègrement copié la recette magique du réseau social chinois avec les Shorts. Depuis, la plateforme choie les amateurs de ces vidéos courtes, notamment en intégrant des fonctionnalités inédites, comme la possibilité de tourner les Shorts en mode paysage dans son application mobile.

Ces contenus courts ont cet inconvénient de rendre facilement accro les utilisateurs. Et si YouTube lance un outil pour les aider à se sevrer, la plateforme n’oublie pas d’améliorer encore et toujours son onglet Shorts en restant à l’affût des commentaires, remarques et critiques. C’est pour cela que l’application de Google teste actuellement la fusion des boutons « Je n’aime pas » et « Pas intéressé ».

YouTube teste la fusion des boutons « Je n’aime pas » et « Pas intéressé »

Plutôt que d’apparaître sur l’interface principale du Short au milieu d’un chapelet d’icônes, ce bouton deux-en-un serait dissimulé derrière le menu à trois points. Il s’afficherait soit sous la forme du « Je n’aime pas », soit sous celle du « Pas intéressé » en fonction du groupe de test. Quoi qu’il en soit, appuyer dessus engendrerait la même action.

L’on doit cette expérimentation aux différents retours qui ont été faits à YouTube : nombreuses sont les personnes qui utilisent indifféremment l’un et l’autre bouton – « Je n’aime pas » et « Pas intéressé » – ou qui ne comprennent pas réellement ce qui les distingue. La plateforme a pris en compte ces retours et teste ainsi une façon permettant de signifier son désintérêt plus claire.

Si une personne appartient au groupe de test dans lequel c’est le bouton « Je n’aime pas » qui s’affiche, alors elle aura tout de même un questionnaire facultatif semblable à celui qui apparaît lorsqu’on sélectionne « Pas intéressé ». L’objectif derrière ce retour complémentaire est probablement de conserver cette possibilité supplémentaire d’ajuster le contenu proposé dans l’onglet Shorts.

Comme le rappellent Android Authority, ce n’est pas la première fois que YouTube s’adonne à ce type d’expérimentations : l’application avait déjà déplacé le bouton « Je n’aime pas » vers le menu secondaire l’an dernier. Ici, elle teste le fait de considérer que ce bouton et celui signifiant « Pas intéressé » servent à faire le même retour. Comme à son habitude, la plateforme réserve cette fonction expérimentale à un nombre restreint d’utilisateurs : elle n’a pas communiqué sur l’ampleur du test, ni sur sa durée et rien ne garantit que ce bouton « fusionné » sera généralisé.