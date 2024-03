Bluetooth 5.3 : tout ce qu’il faut savoir sur les améliorations de la norme de connectivité sans fil

Vitesse, latence, bande passante, fiabilité, sécurité… Le Bluetooth 5.3 est-il plus performant que ses prédécesseurs ? Voici ce que fournit vraiment cette norme.

Le Bluetooth 5.3 est la dernière version de ce standard de connectivité sans fil. La mise à jour est mineure, mais apporte tout de même un certain nombre d'améliorations. Celles-ci offrent une expérience utilisateur encore plus convaincante, surtout en ce qui concerne le Bluetooth à basse consommation (BLE). Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la dernière mouture de la norme.

Bluetooth 5.3 : quelles différences avec le Bluetooth 5.2 ?

Introduit en 2020, le Bluetooth 5.2 a constitué une mise à jour importante du standard. Cette version a permis d'améliorer la qualité audio et l'efficacité énergétique, de mettre en place le codec LC3 (Low Complexity Communication Codec), qui sert entre autres au transfert audio vers plusieurs appareils en simultané, et de lancer la norme Bluetooth LE Audio. Le Bluetooth 5.2 succédait au Bluetooth 5.1, qui se concentrait sur la stabilité, la sécurité et une capacité de localisation bien plus précise. Toutes ces versions sont des évolutions du Bluetooth 5, qui a révolutionné le standard en double les débits, en multipliant la portée par quatre et en intronisant le Bluetooth Low Energy (BLE).

Le Bluetooth 5.3 reprend les spécifications de base des versions 5.X. Nous n'assistons donc pas à une hausse de performances maximales pour le standard. Les débits demeurent jusqu'à 2 Mb/s et la portée de transmission jusqu'à 200 mètres (en conditions idéales, sans obstacle). Les fréquences sont également identiques : on retrouve 79 canaux de 1 MHz chacun sur le spectre entre 2,402 GHz et 2,480 GHz. Le Bluetooth basse consommation (BLE) travaille quant à lui sur 40 canaux.

Si les capacités maximales permises par le protocole n'augmentent pas, le Bluetooth 5.3 vient tout de même apporter sa pierre à l'édifice sur bien des aspects afin de perfectionner l'expérience vécue par les utilisateurs. Les quatre fonctions principales sont :

L'amélioration de la publicité périodique permet au système cible de rejeter les paquets de données redondants envoyés par le système source au lieu de les traiter. Ce filtrage permet de réduire la consommation énergétique. Pour rappel, en Bluetooth, l'appareil émetteur envoie plusieurs fois les mêmes données à l'appareil récepteur afin d'assurer qu'elles arrivent bien à destination.

L'amélioration du contrôle de la taille des clés de chiffrement a deux avantages. Elle permet de renforcer la sécurité en n'autorisant pas de connexion avec un appareil dont la clé de chiffrement est trop courte. Si vous privilégiez les performances à la sécurité, vous pouvez aussi réduire vos exigences en matière de sécurité pour plus de vitesse et une meilleure efficacité énergétique.

L'amélioration de la classification des canaux a vocation à réduire les interférences et à améliorer le débit effectif. Les deux appareils communiquent pour choisir le meilleur canal disponible à la transmission des données, comme pour le Wi-Fi.

L'amélioration du passage d'un cycle à faible consommation à un cycle à forte consommation, et inversement. Pour économiser de l'énergie, l'appareil peut fonctionner avec moins de bande passante. Quand il en a besoin de plus, lors d'un appel audio ou pour l'écoute de musique, la transition vers une bande passante plus large s'opère plus efficacement.

Compatibilité du Bluetooth 5.3

Les appareils prenant en charge le Bluetooth 5.3 sont bien entendus rétrocompatibles avec les anciennes versions de la norme. Vous pouvez donc sans problème connecter un smartphone supportant le Bluetooth 5.3 avec un équipement qui s'est arrêté au Bluetooth 5.1 ou 4.2 par exemple. Notez que certains terminaux qui ne sont nativement pas compatibles avec le Bluetooth 5.3 peuvent recevoir une mise à jour logicielle pour le devenir. Il faut pour cela que le fabricant se soit montré prévoyant en équipant ses appareils d'une puce adéquate.

Il faut bien entendu que les deux dispositifs qui échangent entre eux soient compatibles Bluetooth 5.3 pour être en mesure de bénéficier des améliorations apportées par cette version. Le Bluetooth 5.3 concerne tous les types d'appareils ayant recours au standard de connectivité sans fil : smartphones, tablettes, ordinateurs, matériel audio, montres connectées, équipements de domotique, périphériques, contrôleurs… Il peut aussi être utilisé pour connecter un appareil au système de son automobile, ou dans le cadre de capteurs médicaux pour la surveillance des mesures de santé.

Bluetooth 5.4 : quelles nouveautés ?

Il va falloir attendre pour voir débarquer le Bluetooth 6.0 puisque le Bluetooth Special Interest Group (SIG), l'organisme en charge d'établir les normes Bluetooth, a déjà validé la prochaine version, le Bluetooth 5.4. De premiers appareils compatibles Bluetooth 5.4 commencent déjà à être annoncés par les fabricants d'appareils. Puisque l'on reste sur une évolution du Bluetooth 5, les améliorations sont une nouvelle fois limitées. C'est principalement le Bluetooth Low Energy (BLE) qui en profite.

La publicité périodique avec réponses (PAwR) du Bluetooth 5.4 LE autorise une communication bidirectionnelle sécurisée et économe en énergie entre un point d’accès principal et jusqu’à 32 640 appareils à faible puissance. Cette technologie peut entre autres concerner les étiquettes électroniques de rayon dans les grandes surfaces. La nouvelle norme s'attaque aussi à la surveillance et à l'écoute des communications. Les données chiffrées peuvent être diffusées à n'importe quel appareil, mais seuls ceux qui détiennent la clé adaptée sont capables de procéder au déchiffrement. De plus, une nouvelle fonctionnalité Generic Attribute Profile (GATT) pour BLE est introduite. Les appareils peuvent indiquer et identifier le mode et le niveau de sécurité exigés pour la prise en charge de toutes les fonctions liées.

Comme vous pouvez le constater, les spécifications du Bluetooth 5.4 sont avant tout destinées à une cible professionnelle, plus qu'au grand public.