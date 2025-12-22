Android 16 : ce changement dans les Réglages rapides vous agace depuis des années ? Google s’apprête à faire machine arrière

Il arrive que les géants de la tech opèrent des changements dans le but d’améliorer l’expérience utilisateur. Mais les principaux intéressés ne sont pas toujours séduits par ces ajustements, qu’ils critiquent parfois vivement. Google pourrait bientôt rétropédaler vis-à-vis d’un changement controversé des Réglages rapides.

Les changements réalisés par les géants de la tech sont parfois loin de faire l’unanimité. Par exemple, la modification secrète de la taille des émojis dans Gboard a valu pas mal de critiques à Google. La firme de Mountain View a aussi tendance à modifier certains processus, les rendant moins pratiques du point de vue des utilisateurs.

Mais elle sait écouter les retours et faire marche arrière quand elle estime que c’est nécessaire : l'entreprise travaille à rendre le changement de carte SIM moins pénible et pourrait également rectifier le tir vis-à-vis d’un élément controversé des Réglages rapides.

Google pourrait scinder la tuile Internet des Réglages rapides

Initialement, il existait deux boutons dans le panneau des Réglages rapides : un pour le Wi-Fi et un pour les données mobiles. Chacun faisait office de raccourci pratique pour les utilisateurs qui avaient besoin d’activer ou de désactiver l’une ou l’autre des connexions. Avec Android 12, Google a remplacé ces deux interrupteurs par une tuile unique extensible nommée « Internet ». Appuyer dessus ouvre un panneau Internet où l’on retrouve ces deux commandes, en plus d’un bouton pour partager sa connexion Wi-Fi et une liste des réseaux à proximité.

Comme le rappelle Android Authority, l’objectif était d’améliorer l’expérience utilisateur en proposant une alternative : le panneau Internet. Il offrait davantage de fonctions et répondait surtout à un problème récurrent lié à la connectivité réseau, puisque les utilisateurs oubliaient souvent de réactiver le Wi-Fi et consommaient leurs données mobiles sans s’en apercevoir.

Si le processus n’est pas compliqué, il ajoute une étape supplémentaire perçue comme inutile. Dès son lancement, il a été controversé : nombreux sont les utilisateurs à s’en être plaints et à avoir cherché des alternatives. Il y avait bien une solution de contournement, mais elle a disparu avec Android 13. Les utilisateurs avancés ont pu se tourner vers des applications tierces qui nécessitent des autorisations élevées : une méthode qui est loin de convenir à tout le monde.

Le recours à cette alternative pourrait bien devenir caduc. Deux modifications du code d’Android 16 QPR2 offrent les premiers indices d’un revirement : « Ajouter une tuile données mobiles séparée » et « Ajouter une tuile Wi-Fi avec interrupteur ». Pour le moment, ce changement n’est pas opérationnel : il est protégé par un flag expérimental qui est désactivé, que ce soit dans la première bêta d’Android 16 QPR3 ou dans les versions Canary. On ignore donc ce que prépare Google avec exactitude : ni quand ce changement sera déployé, ni s’il sera intégré aux Pixel.