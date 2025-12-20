NordLynx : le secret derrière la vitesse fulgurante de NordVPN

Le protocole de tunneling est au cœur du fonctionnement des VPN et joue un rôle crucial dans l’expérience utilisateur. NordVPN se distingue de ses concurrents en proposant son propre protocole maison : NordLynx. Ce dernier possède des caractéristiques uniques qui font la différence en termes de performances et de sécurité.

La sécurité et la vitesse d’un VPN sont deux éléments clés qui influencent directement l’expérience utilisateur. Les VPN sont connus pour réduire les performances des connexions Internet, mais certaines applications s’appuient sur des techniques d’optimisation pour limiter cet impact.

Le protocole de tunneling joue un rôle déterminant dans ce sens, puisqu’il est au centre du fonctionnement des VPN. Il est donc important de le choisir toute en connaissance de cause.

C’est quoi NordLynx, le protocole maison de NordVPN ?

NordLynx est un protocole développé spécifiquement par NordVPN. C’est une version modifiée de WireGuard, un protocole récent qui a été conçu pour offrir une meilleure vitesse et une plus grande stabilité. NordLynx hérite des qualités de WireGuard, tout en gommant certains de ses défauts.

Rappelons qu’un protocole VPN est l’ensemble des règles qui régissent la connexion entre votre appareil et le serveur VPN. Il s’agit donc du processus par lequel le VPN crée un tunnel puis transmet vos données de manière sécurisée sans qu’aucun tiers ne puisse en lire le contenu.

NordLynx est optimisée pour offrir une connexion plus rapide et plus sécurisée que les protocoles VPN classiques comme OpenVPN, IKEv2/IPsec ou encore L2TP/IPsec.

Comment NordLynx booste la vitesse de NordVPN ?

Le protocole WireGuard qui est la base de NordLynx a été développé en 2018 avec pour objectif de pallier les ralentissements causés par les VPN. Il est ainsi beaucoup plus léger que les vieux protocoles et les améliore sur plusieurs plans.

Seulement 4 000 lignes de code : un protocole compact et léger

WireGuard, et donc NordLynx, ne contient qu’environ 4 000 lignes de code. À titre de comparaison, OpenVPN et IKEv2/IPsec en comptent 100 fois plus, soit plus de 400 000 lignes. Cette différence a un impact non négligeable sur les performances du VPN.

Les lignes de code sont comme un manuel de procédure que le processeur doit suivre pour créer et maintenir une connexion sécurisée. Moins de lignes signifie moins de calculs nécessaires pour le système, mais aussi un accès beaucoup plus rapide aux instructions depuis la mémoire cache, ce qui améliore considérablement la vitesse d’exécution.

Une norme de chiffrement moderne et ultra-rapide

Le gain de performances de NordLynx s’obtient sur deux volets : le protocole a non seulement un impact limité sur les ressources du système, mais il est également plus rapide pour le chiffrement et la transmission des données. NordLynx s’appuie en effet sur une norme de chiffrement moderne : ChaCha20 et non sur AES-256 bits qui est employé par les protocoles plus anciens.

ChaCha20 est plus rapide que AES, surtout sur les appareils mobiles et les PC plus anciens. Ce protocole est également moins gourmand en ressources, et il ne nécessite aucun matériel spécifique pour accélérer le chiffrement. L’AES-256 bits, par contre, a besoin d’un processeur puissant pour des performances optimales.

Des temps de connexion plus courts

Avec les protocoles traditionnels comme OpenVPN, chaque connexion entre votre appareil et le serveur VPN nécessite des échanges d’informations, créant ainsi de la latence supplémentaire. Ces protocoles doivent par ailleurs garder constamment une mémoire de session qui pèse sur les ressources.

Nordlynx, en ce qui le concerne, n’a pas besoin de maintenir une mémoire de session et établit les connexions presque instantanément. L’un des avantages de cette gestion est qu’il n’y a aucune interruption lorsque vous passez par exemple du WiFi à la 4G/5G et que votre adresse IP change.

Une connexion ultra-rapide grâce à l'intégration directe dans le noyau de votre appareil

WireGuard, sur lequel s’appuie NordLynx, fonctionne directement dans le noyau du système. En d’autres termes, il n’a pas besoin d’effectuer des aller-retours entre l’application NordVPN et le cœur de votre appareil. Cela permet de réduire la latence et d’accélérer le traitement des données.

Une connexion VPN deux à trois fois plus rapide

Les résultats de tests internes réalisés par NordVPN montrent que NordLynx offre des débits 2 à 3 fois supérieurs à ceux que l’on obtient avec des protocoles plus anciens. Sa meilleure stabilité offre également une expérience plus fluide et sans interruption, notamment pour le streaming, la navigation et les jeux vidéo en ligne.

Ce que NordLynx fait mieux que WireGuard

NordVPN a développé sa propre version de WireGuard pour contourner certaines insuffisances du protocole. Le défaut majeur de ce dernier est qu’il ne permet pas d’attribuer dynamiquement des adresses IP aux utilisateurs connectés à un serveur VPN.

En effet, WireGuard attribue à chaque utilisateur une adresse IP locale statique. Le serveur conserve ainsi un tableau de correspondance entre les adresses IP réelles des utilisateurs et leur adresse locale statique afin de rediriger les paquets de données vers la bonne destination. Cela pose un problème de confidentialité, même si ces informations ne sont stockées que temporairement.

Parce que cette gestion va à l’encontre de sa politique stricte de non-journalisation (No Log), NordVPN a décidé de développer NordLynx, qui offre tous les avantages de WireGuard en termes de performances, mais corrige son principal défaut.

Le protocole de NordVPN utilise en effet un système de double NAT (Network Address Translation). Ce système de traduction d'adresse réseau s’opère ici en deux étapes. La première attribue une adresse IP locale à tous les utilisateurs connectés au serveur VPN. La deuxième s’appuie sur un NAT dynamique pour attribuer une adresse IP publique unique à chaque tunnel VPN.

Ce faisant, NordLynx évite de stocker des données pouvant être associées à l’identité des utilisateurs. Les adresses IP locales dynamiques sont attribuées uniquement pendant la durée de la session. Cette technique offre une meilleure confidentialité, tout en maintenant de bonnes vitesses de connexion.