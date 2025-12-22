Free booste son forfait Série Free : pour le même prix (moins de 9 €/mois), l’opérateur offre 20 Go de data en plus

Bonne nouvelle pour ceux qui souhaiteraient changer de forfait : Free fait évoluer son forfait Série Free. Après y avoir inclus l’option eSIM Watch gratuitement, l’opérateur fait grimper la data de 20 Go, mais le prix, lui, reste inchangé : moins de 9 € par mois.

Free n’a pas fini de réserver de bonnes surprises à ses abonnés, anciens comme nouveaux. L’opérateur mène de front plusieurs opérations destinées à fidéliser et/ou à attirer de nouveaux clients. En plus de proposer régulièrement un mois d’essai gratuit à certaines chaînes culte ou services de streaming de son catalogue, Free offre notamment des réductions automatiques à certains de ses abonnés.

Mais l’opérateur n’en oublie pas ses futurs clients : il enrichit son forfait temporaire, le Série Free, de 20 Go de data en plus. Et cela, sans l’augmenter d’un seul centime – contrairement à Orange qui a augmenté le prix d’un forfait très populaire en échange de plus de data (mais il existait une parade).

Free gèle le prix de son forfait Série Free, mais fait passer la data de 120 à 140 Go

Le forfait Série Free reste ainsi au prix de 8,99 € par mois, mais propose désormais 140 Go de data au lieu de 120 Go. Quant à l’Europe et les DOM, les données passent de 25 à 30 Go. Univers Freebox souligne que cette offre est réservée aux nouveaux clients, ceux qui souscriront au forfait Série Free dès aujourd’hui. À titre de comparaison :

RED by SFR propose un forfait 5G de 120 Go au prix de 7,99 € par mois avec 30 Go utilisables depuis l’Union européenne (UE) et les DOM.

Bouygues Telecom a parmi son catalogue un forfait B&YOU 5G de 130 Go avec 35 Go utilisables en Europe. Le prix ? 8,99 € par mois,

Et quant à Sosh, la filiale d’Orange propose, pour 9,99 € par mois, un forfait de 150 Go avec 40 Go de data depuis l’Europe, mais uniquement en 4G.

Les différents opérateurs disposent donc d’offres plutôt équivalentes en termes de rapport qualité-prix. Profitons-en pour rappeler qu’il existe par ailleurs une astuce toute simple qui permet de faire de grosses économies.

Revenons-en à Free et rappelons que le forfait Série Free est éphémère : il n’est valable que pendant un an, avant de basculer automatiquement vers le Forfait Free 5G à 19,99 € par mois (pour 350 Go dont 35 Go à l’étranger). Au-delà de la data, le forfait Série Free inclut Free mVPN, l’option eSIM Watch (sans frais d’activation), l’application Free TV et ses plus de 300 chaînes, ainsi que les appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine et les DOM (sauf Mayotte) et qu’ils le sont aussi depuis l’Europe et les DOM.