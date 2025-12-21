Comment les attaques DDoS frappent les joueurs en ligne… et comment s’en défendre ?

Les attaques DDoS sont très fréquentes dans le domaine des jeux vidéo. Elles perturbent les serveurs de jeu, les rendant parfois inaccessibles. Ces attaques peuvent également cibler directement les joueurs, impactant leur expérience de manière significative.

C’est l’une des cyber-attaques les plus faciles à mettre en œuvre, ce qui explique en partie sa grande popularité. Les attaques DDoS peuvent viser une grande variété de cibles : des sites web, des services en ligne populaires, des plateformes publiques, mais aussi des joueurs en ligne et des streamers.

Qu’est-ce qu’une attaque DDoS ?

DDoS, ou Distributed Denial of Service (attaque par déni de service en français), est une attaque informatique qui vise à perturber ou à rendre indisponible un service en ligne. Il peut s’agir d’un site web ou d’un serveur de service populaire : banques, plateformes de crypto-monnaies, serveurs de jeux en ligne, ou encore de services gouvernementaux. Une attaque DDoS peut également cibler un individu, par exemple un joueur spécifique, en attaquant à sa connexion internet.

Comment ça marche ? Une attaque de type DDoS fonctionne par saturation. L’attaquant envoie des requêtes massives depuis plusieurs machines infectées vers sa cible. Face à cette surcharge, le serveur ou l’appareil ciblé peut ralentir, ne plus répondre, ou même tomber complètement.

C’est comme un petit commerce de quartier qui est pris d’assaut par des centaines ou des milliers de clients en même temps. Le personnel ne peut plus gérer la situation et le service devient impossible.

Pourquoi les joueurs font partie des cibles privilégiées des attaques DDoS ?

Le jeu vidéo est l’un des domaines les plus vulnérables aux attaques DDoS pour plusieurs raisons. D’abord parce qu’il est très sensible à la latence. En effet, les jeux en ligne nécessitent une connexion internet rapide. Une latence de quelques dizaines de millisecondes peut être extrêmement gênant ou même rendre le jeu injouable. C’est notamment le cas pour les FPS multijoueurs.

Les attaques DDoS sont donc une arme redoutable entre les mains des tricheurs animés par un esprit de vengeance ou qui cherchent à avoir un avantage sur leurs adversaires. Les éditeurs de jeux populaires sont également fréquemment ciblés. Les auteurs le font souvent par défi, pour du chantage ou encore en réaction à des décisions impopulaires des développeurs.

Les attaques DDoS sont d’autant plus courantes qu’elles sont faciles à mettre en œuvre. Il existe en effet des outils et services peu coûteux qui permettent à n’importe qui de les lancer, sans compétences techniques.

Comment éviter les attaques DDoS ?

La plupart des grands éditeurs de jeux vidéo sont armés pour se protéger contre les attaques DDoS. Ces attaques restent toutefois fréquentes, notamment sur des jeux multi-joueurs populaires comme Call of Duty et Battlefied, surtout dans les versions plus anciennes ou les modes qui utilisent des serveurs privés mal sécurisés.

Battlefield 4 a notamment été victime d’une attaque DDoS massive pendant plusieurs semaines, entre février et mars 2025. Quant à Call Of Duty, l’une des dernières attaques visant la franchise remonte à juin 2025. Black Ops 6, Warzone ou encore Modern Warfare 3 ont notamment connu des perturbations importantes temporairement.

Les attaques les plus courantes sont celles qui visent individuellement les joueurs. Une fuite de votre adresse IP est le principal facteur facilitant ce genre d’attaque. Dans les jeux modernes, l’adresse IP des joueurs n’est jamais exposé, mais les attaquants peuvent l’obtenir de différentes manières, notamment en vous piégeant avec des liens malveillants.

En cliquant sur un lien de type IP Logger dans un chat textuel non filtrés par exemple, votre adresse IP peut être facilement récupérée. La meilleure manière de s’en défendre est d’utiliser un VPN. Votre adresse est remplacée par celle du serveur VPN, mieux outillé pour contrer les attaques DDoS si vous choisissez le bon fournisseur.

Surfshark dispose par exemple d'une infrastructure résiliente. En plus d'intégrer des systèmes de filtrages anti-DDoS, ses serveurs sont conçus pour encaisser des volumes de trafics très élevés.

Certains fournisseurs proposent également une fonctionnalité de rotation automatique d'IP qui change votre adresse fréquemment au cours d'une session sans vous déconnecter. Cette option complique énormément les attaques DDoS visant spécifiquement un joueur sur la durée.

Afin de ne pas créer plus de latence en utilisant un VPN, privilégiez les serveurs situés près de votre localisation réelle, idéalement dans le même pays.