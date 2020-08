PS5 : manette DualSense en main, un leaker dévoile des infos sur sa batterie

La manette DualSense de la PS5 fait l’objet d’une nouvelle fuite sur la toile. Le leaker Galaxy666 a publié plusieurs photos du contrôleur et a donné des informations inédites sur son autonomie et son ergonomie.

Décidément, après les manettes de la Xbox Series X, c’est au tour de la DualSense de faire l’objet d’une fuite. En effet, le leaker Galaxy666 a publié quelques photos de la bête sur Twitter ce mercredi 12 août 2020. Il explique avoir accès à la manette grâce à son travail, puisqu’il est salarié pour une société « qui conçoit et fournit des accessoires pour les constructeurs de console comme Sony et Microsoft ».

À travers ce poste, Galaxy666 a donné son premier avis sur la manette de la PS5. Ainsi, la DualSense serait « bien plus agréable et et confortable que la DualShock 4″, ce qui vient confirmer les efforts de Sony sur l’ergonomie de sa manette. D’après ses dires, « les réactions sont magiques et les structures mécaniques des gâchettes semblent complexes » et garantit que « les gens ne seront pas déçus ».

Si une précédente fuite affirmait que la DualSense tiendrait 4 heures que la DualShock 4, on apprend aujourd’hui grâce à Galaxy666 que la manette embarque une batterie de 1560 mAh, contre 1000 mAh pour la manette de la PS4. Au regard de ces chiffres, on peut donc effectivement s’attendre à quelques heures supplémentaires d’autonomie.

hands on #PS5 controller #Dualsense5 , just got a short test on it. The battery capacity is 1560mA, much more than the PS4 one. pic.twitter.com/bS0wako69J

— Galaxy666 (@Galaxyrain666) August 12, 2020