PS5 : la manette DualSense tiendrait 4 heures de plus que la Dualshock 4

La DualSense, la manette de la PS5 aurait une autonomie 3 à 4 heures supérieure à celle de l’actuelle DualShock 4. Un utilisateur de Reddit a réussi à prendre en main la nouvelle manette et dévoile plusieurs détails intéressants.

Cela fait plusieurs mois que Sony a dévoilé la DualSense avec ses nouvelles fonctionnalités phares. La fiche technique complète de la manette se fait toutefois toujours attendre alors qu’on sait déjà pratiquement tout de la PS5. Un redditeur qui a visiblement réussi à prendre en main la DualSense vient de livrer les premières informations sur sa batterie.

DualSense : Sony aurait réussi à prolonger l’autonomie d’environ 4h

La DualShock 4 ne brille pas particulièrement par son autonomie. Celle-ci varie entre 5 et 6 heures, voire un peu plus en fonction des jeux. Selon le leaker viper_on_fire, la manette de la PS5 a une bien meilleure endurance. Elle tiendrait en effet 3 à 4 heures de plus. Si l’information s’avérait juste, l’autonomie de la DualSense pourrait avoisiner les 10 heures. Pas vraiment terrible en soi.

On pouvait s’attendre à mieux sachant que la manette est dépourvue de l’imposante barre lumineuse de la DualShock 4 qui est souvent accusée d’accélérer la décharge. Et pour la comparaison, l’actuelle Xbox One Controller offre une autonomie allant jusqu’à 30 heures.

Pour le reste, viper_on_fire a également livré ses impressions sur l’ergonomie de la manette. On apprend que la croix directionnelle et les quatre principaux boutons d’actions offriraient les mêmes sensations qu’auparavant. Les gâchettes L1 et R1 quant à elles se contracteraient facilement contrairement au L2 et au R2 qui fonctionnent pleinement comme des gâchettes adaptatives comme annoncé par Sony. Elles offrent en effet plus de résistance et permettent au joueur ressentir une certaine tension pour plus de réalisme.

L’avis du testeur anonyme est le même que celui du journaliste Geoff Keighley qui a réalisé le mois dernier une première prise en main de la DualSense en collaboration avec Sony. La nouvelle DualShock se montre globalement plus compacte, plus facile à prendre en main et offre un meilleur confort d’utilisation par rapport à la DualShock 4 à laquelle on dira bientôt adieu après 7 ans de bons et loyaux services.

Source : Reddit.