Comme Microsoft, Sony permettra aux clients de la PS5 détenteurs de certains jeux PS4 de bénéficier gratuitement de la version PS5. Un système qui rappelle le Smart Delivery des Xbox Series X. On fait le point sur la liste des jeux concernés à ce stade.

Depuis les premières mentions de la PS5 la question de la rétrocompatibilité et de l’amélioration des graphismes des jeux qui en seraient est sans conteste l’une qui revient le plus. Initialement, un faisceau d’indices pointait même vers une vaste rétrocompatibilité jusqu’à la PS1. Un peu comme si Sony voulait faire de la PS5 le modèle qui unit toutes les générations.

PS5 : voici la liste des jeux PS4 qui bénéficieront d’une mise à jour gratuite pour la nouvelle console

Pourtant, au fil des mois, le ton a nettement changé. Et la promesse d’une vaste rétrocompatibilité s’est réduite comme une peau de chagrin. A date, on s’attend désormais à une rétrocompatibilité plus ténue essentiellement sur des jeux PS4. Il y aura également dans les prochains mois des jeux qui sortiront sur PS4 et sur PS5, et bénéficieront donc de deux versions avec des graphismes améliorés sur PS5. Or, les joueurs qui possèdent ces jeux bénéficieront gratuitement de la version PS5.

Une manière pour Sony de répondre au système Smart Delivery de Microsoft, qui permet de bénéficier là encore gratuitement de versions réactualisées des jeux Xbox One sur la Xbox Series X. A la différence de ce système, néanmoins, Sony distingue les versions disque et dématérialisées. Comprenez que si vous possédez un jeu en boîte, il vous faudra la PS5 avec lecteur de disque pour avoir droit à la mise à jour.

Voici la liste des jeux éligibles :

Assassin’s Creed Valhalla

Control Ultimate Edition

Cyberpunk 2077

Destiny 2

DiRT 5

Doom Eternal

Far Cry 6

FIFA 21

Madden NFL 21

Marvel’s Avengers

The Elder Scrolls Online

Watch Dogs Legion

WRC 9

Yakuza : Like a Dragon

Lire également : PS5 – des mises à jour compléteront la liste des jeux PS4 rétrocompatibles

Nous mettrons bien sûr cette liste à jour dès qu’un studio fait une nouvelle annonce. On le souligne, cette liste est distincte des jeux PS4 qui seront potentiellement simplement rétrocompatibles – Sony a promis au total une centaine de jeux parmi les plus populaires avant d’atteindre jusqu’à 4000 titres. Que pensez-vous de ce système ? Partagez votre avis dans les commentaires de cet article !