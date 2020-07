PlayStation Store : voici les jeux PS4 les plus téléchargés de juin 2020

Le PlayStation Store vient de lever le voile sur la liste des jeux PS4 les plus téléchargés du mois de juin 2020 en Europe. En tête de liste, on trouve sans surprise The Last of Us Part II suivi de EA SPORTS FIFA 20. Dans la foulée, Sony révèle le classement des jeux PS VR les plus téléchargés par les gamers à la même période.

Fidèle à ses habitudes, Sony a levé le voile sur le classement des jeux les plus téléchargés depuis le PlayStation Store en juin. Dans un billet de blog, la firme propose plusieurs classements dédiés à l’Europe et au marché américain (Etats-Unis et Canada). Dans cet article, nous nous concentrerons sur les top européens.

Liste des jeux PS4 les plus téléchargés sur le PlayStation Store en juin 2020

Sans grande surprise, c’est le très attendu The Last of Us Part II qui se hisse à la première place du classement. Disponible à l’achat depuis le 19 juin, le jeu événement de Naughty Dog était attendu au tournant. Certains choix scénaristiques ont d’ailleurs suscité une avalanche de commentaires racistes, antisémites, xénophobes, transphobes et violents sur les réseaux sociaux. Néanmoins, la presse spécialisée et les joueurs reconnaissent à l’unanimité la réussite du titre.

The Last of Us Part II EA SPORTS FIFA 20 Call of Duty: Modern Warfare Grand Theft Auto V The Last of Us Remastered Minecraft Days Gone Marvel’s Spider-Man Horizon Zero Dawn Complete Edition Minecraft Dungeons TOM CLANCY’S RAINBOW SIX | SIEGE ARK: Survival Evolved eFootball PES 2020 F1 2019 Red Dead Redemption 2 The Witcher 3: Wild Hunt TEKKEN 7 Uncharted: The Lost Legacy Stranded Deep Assassin’s Creed Odyssey

En seconde position, on trouve FIFA 20, le jeu de football d’EA SPORTS, suivi de Call of Duty: Modern Warfare, le jeu de guerre d’Activision, et Grand Theft Auto V, un titre pourtant sorti en 2013. Enfin, on notera la présence de The Witcher 3: Wild Hunt à la 16ème place du classement. Porté par le succès de la série Netflix The Witcher, le jeu cartonne depuis plusieurs mois.

Les jeux PS VR les plus téléchargés de juin 2020

Le classement des jeux compatibles avec le casque de réalité virtuel PS VR est dominé par Beat Saber, un excellent jeu de réflexe. Le titre invite à les joueurs à éviter des obstacles en les détruisant avec deux sabres lumineux. Pour y jouer, vous aurez besoin de bons réflexes, d’un peu de souplesse et d’une paire de PlayStation Move. On vous le conseille chaudement.

Beat Saber The Walking Dead: Saints & Sinners Blood & Truth SUPERHOT VR GORN Job Simulator ASTRO BOT Rescue Mission Batman: Arkham VR Creed: Rise to Glory DOOM VFR

En seconde position, on trouve The Walking Dead: Saints & Sinners, un jeu de tir inspiré de la série et du comics de Robert Kirkman, suivi de Blood & Truth, un autre jeu de tir violent où vous incarnez Ryan Marks, soldat d’élite des forces spéciales.

Les jeux PS4 free-to-play les plus téléchargés de juin 2020

Enfin, Sony révèle aussi la liste des jeux free-to-play les plus plébiscités ce mois-ci. Dans ce top 10, on trouve plusieurs Battle Royale, dont Call of Duty: Warzone en numéro 1, suivi de Fortnite et d’Apex Legends. On notera que « Call of » est aussi en tête du classement américain.

Call of Duty: Warzone Fortnite Apex Legends Destiny 2 Brawlhalla eFootball PES 2020 LITE RACING BROS DRAGON BALL XENOVERSE 2 Lite Version Warface WORLD OF WARSHIPS: LEGENDS

On se donne rendez-vous au mois d’août pour le classement dédié aux jeux les plus téléchargés en juillet 2020. Aussi d’ici là, n’oubliez pas de télécharger ces jeux PS4 offerts en juillet 2020 si vous êtes abonnés Playstation Plus.