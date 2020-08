PS5 : Sony dévoile des images à 360° de la DualSense et d’autres accessoires

Sony vient de dévoiler des vidéos et images à 360° de la manette DualSense, du casque PULSE 3D, de la télécommande Media Remonte et de la camera HD. L’occasion de découvrir ces accessoires de plus près.

Sony vient de mettre à jour son site PlayStation avec de nouvelles pages produit qui montrent des images à 360° et des vidéos de la manette DualSense et de quelques accessoires. Pour l’heure, ces nouvelles pages nous permettent de découvrir un meilleur aperçu du design de l’écosystème PlayStation 5. Sony ne dévoile néanmoins pas de nouvelles infos, ni sur leurs fonctionnalités – qui avaient déjà été présentées – ni leur prix ou encore moins leur date de sortie.

Sony met à jour son site avec des pages dédiées à la DualSense et aux accessoires

La première page détaille la manette DualSense dont on découvre le slogan « Heighten Your Senses » (Augmentez vos sens). Une vidéo dans le même style que la présentation du design de la PS5 détaille des vues rapprochées mettant en valeur ses fonctionnalités. Plus bas, une image à 360° donne l’aperçu le plus fidèle à ce jour de ce que donnera cette manette une fois que vous l’aurez entre les mains.

Le second accessoire, c’est le casque PULSE 3D – au passage, le micro-site dédié entre un peu plus dans le détail de ses fonctionnalités. On découvre qu’il dispose de deux microphones, de contrôles faciles d’accès. Mais aussi qu’un adaptateur inclus sera nécessaire pour connecter le casque à votre PC ou Mac sans fil. On apprend par ailleurs que ce casque sans fil conserve un port jack audio 3.5 mm.

Les deux derniers accessoires sont la caméra HD et la télécommande Media Remonte. La Camera HD (HD Camera sur le site américain PlayStation) peut capturer des images en 1080p. Elle intègre un stand spécial qui lui permet de s’adapter à n’importe quel cadre de téléviseur. Enfin, elle est conçue pour optimiser le détourage. Vous pouvez ainsi très facilement remplacer ce qui se trouve derrière-vous par votre gameplay, un peu comme si vous aviez un fond vert.

Sans doute un peu moins excitante, la télécommande a aussi sa page dédiée. On peut en apprécier le design, et le fonctionnement qui est aussi simple que basique. Ce que l’on retiendra, surtout, c’est que Sony se prépare à un lancement de plus en plus imminent. Il se murmure d’ailleurs que Sony devrait faire une annonce d’ici la fin du mois. En attendant vous pouvez admirer tous les visuels sur le site PlayStation en source de cet article ci-dessous.

Source : PlayStation