PS5 : Sony devrait faire des annonces majeures d’ici la fin du mois

La PS5 devrait faire l’objet d’annonces majeures d’ici la fin du mois. On s’attend à ce que Sony dévoile les prix et dates de sorties exacts des deux consoles. L’événement serait distinct du State of Play qui est prévu le 6 août.

A en croire une info Bloomberg, Sony devrait faire des annonces majeures autour de la PS5 dans le courant du mois d’août. Le quotidien s’appuie sur une source anonyme officielle chez le constructeur. Sony avait déjà annoncé un événement State of Play le 6 août 2020, mais la marque a déjà confirmé que l’événement serait axé sur les jeux PS4 et PSVR, avec peut être quelques mots sur une poignée de jeux PS5.

PS5 : Sony pourrait enfin dévoiler leur prix et date de sortie

On s’attend ainsi à l’annonce, dans les prochains jours, d’un nouvel événement distinct dédié à la PS5. Ces dernières semaines, plusieurs rumeurs concordantes suggéraient un événement majeur autour de la PS5 dans le courant du mois d’août. Sony a en effet encore quelques informations majeures à dévoiler sur la PS5, notamment les prix des PS5 et PS5 Digital Edition, celui de leurs accessoires, et les dates de sortie officielle.

Dévoiler ces infos commence à devenir pressant, d’autant que des fuites commencent à se multiplier. Amazon a ainsi suggéré un prix des PS5 assez élevé. Avant qu’une fuite sur le site de Carrefour ne dévoile un prix de 499 € pour la PS5 classique et 399 € pour la PS5 Digital Edition. A en croire le distributeur, les précommandes commenceraient le 3 octobre. D’autres rumeurs évoquent la date de sortie officielle le 14 novembre au Japon puis le 20 novembre en Europe.

Sony comme son concurrent Microsoft devraient cette année profiter de l’effet coronavirus : confinés un peu partout dans le monde, les consommateurs se rabattent sur les jeux vidéo, ce qui stimule les ventes. Cela se voit d’ailleurs dans les résultats Sony du 1er trimestre 2020 : le constructeur a en effet dégagé une marge nette de 228 milliards de Yen (1,82 milliards d’euros), bien supérieure aux prédictions qui tablaient davantage sur 137 milliards de Yen (1,10 milliards d’euros).

