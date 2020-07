DualSense : la manette de la PS5 se dévoile dans une première prise en main vidéo

La DualSense, la nouvelle manette de la PS5, se dévoile plus en détail ce 17 juillet lors d’une première vidéo de prise en main, menée par le journaliste Geoff Keighley. L’occasion de revenir sur deux fonctionnalités phares du contrôleur : le retour haptique et les gâchettes adaptatives.

Si les détails sur la PS5 sont aujourd’hui nombreux, la nouvelle manette de la console de Sony se fait bien plus discrète. Ce vendredi 17 juillet, Sony et le journaliste Geoff Keighley ont décidé de remettre la DualSense au centre de l’actualité dans le cadre du Summer Game Festival. L’ancien journaliste de Kotaku et actuel présentateur des Game Award donne son ressenti manette en main lors d’une courte session sur Astro’s Playroom, le jeu qui sera offert avec la PS5 au lancement.

Geoff Keighley s’attarde principalement sur les deux fonctionnalités phares de la DualSense : les gâchettes adaptatives et le retour haptique. Comme il explique dans la vidéo, les gâchettes adaptatives offrent des sensations plaisantes manette en main et favorisent l’immersion. En l’occurrence, Geoff Keighley incarne à un moment un petit robot, qui a troqué ses jambes contre un ressort.

C’est ici que les gâchettes adaptatives entrent en jeu. À chaque saut effectué, le joueur pourra ressortir la tension du ressort qui se contracte et se relâche. On imagine que cette fonctionnalité apportera grandement à l’immersion sur Horizon 2 Forbidden West par exemple, où le joueur pourra sentir manette en main la tension de la corde de l’arc d’Aloy à chaque tir.

Quant au retour haptique, il offre ici des vibrations ciblées selon l’environnement dans lequel évolue le joueur. Lorsque Geoff Keighley s’aventure dans une tempête de sable, les vibrations donnent l’impression de toucher des grains de sable. Difficile de se représenter tout ça sans avoir la manette en main. Pour conclure, Geoff Keighley se prête au jeu de la comparaison avec la DualShock IV.

La manette de la PS5 est légèrement plus imposante que sa grande sœur, et « sensiblement plus lourde » d’après les dires du journaliste. Il en ressort d’après lui une meilleure ergonomie. Il nous tarde de vérifier tout ça lors du lancement présumé de la PS5 le 20 novembre 2020.

Source : Sony