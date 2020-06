PS5 Digital Edition : Sony présente une deuxième console sans lecteur de Blu-Ray

Sony a levé le voile sur sa console. Et le constructeur nous a réservé une énorme surprise, puisqu’il n’y a pas une PS5, mais deux ! Une annonce complètement inattendue qui montre que la firme japonaise souhaite s’émanciper des supports physique.

Lors de sa conférence du 11 juin, Sony a levé le voile sur les premiers jeux de sa console, comme Horizon 2, Resident Evil VIII ou encore Spider-Man 2. Mais la véritable surprise de la soirée fut la présentation de la console en elle-même. Dans une vidéo finale venant conclure la conférence, le constructeur a montré les lignes de la console. Ou plutôt des consoles !

En effet, il n’y a pas une PS5, mais bien deux. La première est une console classique, avec un lecteur de disque blu-ray comme nous avons l’habitude de voir. La deuxième est plus fine, et pour cause, puisqu’elle n’a pas ce lecteur de disque. Pour le reste, les deux machines sont en tout point identiques. Les manettes sont les mêmes, tout comme le support et le matériel dédié,.

Cette Digital Edition, comme son nom l’indique, est une version réservée aux joueurs adeptes du dématérialisé. Avec ce modèle, la firme passe à l’ère du tout dématérialisé, tout en proposant une option pour les fétichistes du disque.

A noter que n’est pas la première console à ne pas proposer de lecteur physique, puisque c’était déjà le cas de la PSP Go en 2010. A l’époque, la console n’avait pas connu le succès. Mais elle était arrivée beaucoup trop tôt sur un marché qui n’était pas encore assez mûr pour se passer des jeux en dur. 2020 est donc synonyme de deuxième chance. Le monde a changé depuis et cette fois, la mayonnaise pourrait bien prendre.