PlayStation Plus : découvrez à quoi ressemble la nouvelle interface

Alors que la date de lancement du nouveau PlayStation Plus s’approche à grands pas, certains pays asiatiques peuvent d’ores et déjà accéder au catalogue de jeux de la PS1 à la PS5. Ainsi, certains joueurs possédant un compte localisé en dans cette zone du globe ont un aperçu en avant-première de la plateforme. L’occasion pour nous de découvrir son design en détail.

Dans nos contrées, il faudra attendre encore un mois avant de pouvoir profiter du nouveau PlayStation Plus. Même si l’avis général s’accorde pour dire que l’offre est globalement moins intéressante que le Xbox Game Pass, notamment à cause des ses prix relativement élevés et des jeux first party qui ne seront pas tous disponibles le jour de leur sortie, la plateforme reste très attendue par les joueurs, surtout ceux possédant déjà un abonnement.

Si de notre côté, la patience est encore de mise, Sony vient de commencer le déploiement de son nouveau service dans quelques pays asiatiques, dont Hong Kong, Singapour, Taïwan, la Corée du Sud, la Thaïlande, l’Indonésie et la Malaisie. Notons toutefois que la formule Premium n’est pas encore disponible, le constructeur n’ayant pas encore terminé le développement de sa fonctionnalité de streaming des jeux PS1.

Voici à quoi ressemble le nouveau PlayStation Plus

Cela veut donc dire que les utilisateurs possédant un compte localisé dans l’un de ses pays ont déjà accès au nouveau PlayStation. C’est le cas de l’utilisateur damonx, qui a eu la sympathie de nous partager quelques captures d’écran sur Twitter. L’occasion de découvrir la nouvelle interface donc, qui se distingue largement de celle du Xbox Game Pass. Ici, les jeux sont rangés de la même manière que les films et les séries sur Netflix, dans plusieurs catégories horizontales.

Par ailleurs, il est possible de parcourir les différentes catégories une à une, donc les jeux de tirs, les RPS ou encore les jeux de courses et de puzzle. À l’intérieur, on retrouve la plupart des titres annoncés par Sony il y a quelques jours, à l’instar de Returnal et Ghost of Tsushima. Enfin, quelques titres PS1, PS2 et PSP sont également présents, malgré l’absence de la formule Premium donc, parmi lesquels la série des Jak et Worms Armaggedon.