Le nouveau PlayStation Plus n’intègrera pas cette fonctionnalité très attendue

Cette semaine, Sony a annoncé la nouvelle formule pour son PlayStation Plus. Le service évolue afin de proposer une offre plus adaptée au marché et plus complète aux joueurs. Toutefois, il lui manque une fonctionnalité phare : la possibilité de jouer sur smartphone.

On l’a un temps appelé « projet Spartacus ». La nouvelle formule du PlayStation Plus a finalement été dévoilée cette semaine et elle apporte de nombreux changements. Si beaucoup voient cette refonte comme une réponse de Sony au Xbox GamePass de Microsoft, elle propose tout de même quelque chose de différent. Par exemple, une fonctionnalité phare très attendue manque à l'appel.

Cette offre permet de jouer en streaming, mais n’est pas disponible sur smartphones Android et iOS. Ainsi, il sera impossible de jouer à God of War ou Gran Turismo 7 sur votre petit terminal. C’est un manque important dans l’offre, étant donné que c’est un argument fort de son concurrent principal.

Sony propose du jeu en streaming, mais que sur consoles et PC

Le PlayStation Plus nouvelle formule permet tout de même de jouer en streaming, mais dans certaines conditions seulement. Si vous êtes abonné au PlayStation Plus Premium, soit l’offre la plus chère, il sera possible de profiter de plus de 300 jeux rétro PS1, PS2, PS3 et PSP sur votre PS5 et PC, le tout en passant par le cloud.

Sony ne propose cependant pas une compatibilité avec les smartphones ou tablettes. Pour le moment, la chose ne semble pas prévue et il serait dangereux pour Sony de revoir sa copie à court terme. En effet, la console PS5 est au centre de son écosystème, ce qui n’est pas le cas de la Xbox Series X pour Microsoft. La firme de Redmond centre en effet son offre sur le Game Pass. Qu’importe que vous soyez sur console, smartphone ou PC, l’important est d’être abonné. Il est ainsi possible de profiter du catalogue Xbox partout, que ce soit le dernier hit en date ou un vieux jeu de la première console.

Ainsi, ce qui pourrait passer pour une faiblesse du nouveau PlayStation Plus semble en réalité une stratégie viable. Le service n’est pas pensé pour être l’Alpha et l’Omega du gaming chez Sony, mais bien un complément à la console. Pour rappel, voici les offres annoncées par la firme japonaise :

PlayStation Plus Essential : avec cette offre, vous accéderez aux avantages dont vous disposez déjà avec le PS Plus actuel, à savoir deux jeux offerts par mois, des réductions exclusives, du stockage dans le cloud et l'accès au multi en ligne.

PlayStation Plus Extra : on retrouve ici tous les avantages de la 1re formule, à la différence près que vous pourrez profiter de 400 jeux PS4 et PS5 issus du catalogue PlayStation Studios et des studios partenaires tiers

PlayStation Plus Premium : via cette offre la plus onéreuse, vous accéderez à tous les avantages des deux précédentes offres. Il faudra rajouter à cela 340 jeux supplémentaires parmi des titres PS3 en streaming via le cloud ainsi que de grands classiques PlayStation, PS2 et PSP. Les joueurs pourront également tester en avant-première et pour une durée limitée de nouveaux jeux à venir.